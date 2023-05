La FFB Occitanie ouvre le tiers-lieu L’Atelier B à Montpellier

Un tiers-lieu pour se former, s’informer et diffuser autour de l’avenir et de l’innovation dans la construction. C’est l’objectif de L’Atelier B, un espace de 150 m2 inauguré en ce mois de mai à Montpellier par la FFB Occitanie et son centre de formation Batys Compétences, alors même que les entreprises du secteur traversent une crise douloureuse. Parmi les premiers événements annoncés, une masterclass consacrée au béton bas carbone le 2 juin prochain et le lancement d’un groupe de travail sur le sujet.

L’Atelier B intègrera aussi un think tank dédié aux problématiques de la profession (environnement, numérique, crises, localisme, volontarisme public). Il accueillera une antenne du Cluster Bâtisseurs du Futur Occitanie.

En Occitanie, la Fédération française du bâtiment compte 6000 entreprises adhérentes qui emploient les deux tiers des effectifs du secteur. L’Atelier B affiche quant à lui près de soixante-dix partenaires publics et privés (start-up, entreprises du bâtiment et de la tech, associations et organismes professionnels, centres de recherche…).