Cela fait déjà 10 ans que les commerçants de l’hypercentre toulousain participent à la Grande Braderie. Cette année du 8 au 10 Septembre, la Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, la CCI de Toulouse (Chambre de Commerce et de l’Industrie) et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne s’investissent pour aider les futurs exposants au niveau de la communication de l’évènement et de la mise en place de la braderie.

Permettant à près de 800 commerces de finir leurs collections et de vendre leurs invendus, la Grande Braderie de Toulouse sera ouverte du 8 au 10 Septembre de 11h à 20h. Pour les commerçants souhaitant participer à la Grande Braderie, l’inscription est gratuite mais obligatoire sur le site de la CCI. Plus d’informations.