La Halle Nova, une nouvelle offre tertiaire en 2024 à Montpellier

Le groupement Lazard Group (Laurent Lombardo) - Amétis (Bertrand Barascud et François Fontès) - Gaïa Promotion (Alexandre Teissier) - Hibrid (nouvelle marque du Marché du Lez) a été désigné le 17 décembre dernier lauréat de la consultation lancée par Montpellier Méditerranée Métropole. « La Halle Nova révolutionnera l’offre tertiaire, en associant dans un même lieu des espaces de vie, de convivialité, de formation, de travail et de coworking, à la vente ou à la location », assurent les promoteurs. L’idée est de « capter les demandes exogènes des grands groupes nationaux et internationaux, grâce à des offres disponibles à très court terme, ce qui répondra aux modes de travail futurs, aux différents besoins des utilisateurs et à tous les types de demandes ».

Plus de 22.000 m2, 565 emplois annoncés

La Halle Nova, qui s’étirera le long de l’A709, développera 22.410 m2 en R+5. L’équipe de maîtrise d’œuvre est composée du cabinet toulousain Taillandier Architectes Associés et des paysagistes-urbanistes parisiens de Coloco. 18.500 m2 de plateaux seront destinés à l’installation de bureaux pour le secteur tertiaire, dont 30 % (7.400 m2) seront dédiés aux grands comptes, avec des surfaces disponibles à partir de 300 m2. Les PME-PMI occuperont également 7400 m2, dont 2000 m2 de coworking et 2000 m2 de formation. Le reste étant disponible à la location ou à la vente.

Plusieurs partenaires sont déjà engagés dans cette opération : Bureaux&Co (working place) sur 1800 m2, Gravity Innovation (1000 m2 pour l’accompagnement des porteurs de projets), ou encore Mediaschool (enseignement spécialisé dans les médias, la communication et le digital) sur 800 m2. En pied d’immeuble, un socle de près de 3700 m2 proposera des services diversifiés avec des commerces de proximité, une conciergerie, un centre de mobilités douces et une crèche. Enfin, l’espace Nova Food regroupera dix espaces de restauration, deux bars, une boulangerie et un café des sports. S’y ajouteront une brasserie et une pizzeria.

Les promoteurs annoncent 565 emplois pérennes créés, dont 420 sur les plateaux de bureaux, 115 dans les activités de services et les commerces et 30 sur l’espace coworking. Le montant des travaux s’élève à 42 millions d’euros. A noter que vingt trottinettes et dix vélos électriques seront mis à disposition des résidents. La Halle Nova sera gérée et animée par Hibrid (Alexandre Teissier).

Hubert Vialatte

Sur la photo : La Halle Nova sera complète en ce qui concerne les services aux résidents. Crédits : DR.