La Région Occitanie s’engage sur la transition du monde agricole

Réunis en commission permanente le vendredi 22 octobre, les élus d’Occitanie ont adopté plusieurs mesures sur la transformation du modèle agricole. Dont la création du Groupement d’intérêt public (GIP) Transitions. Son objectif est d’accompagner les changements des pratiques des agriculteurs dans un objectif de transition énergétique. Le GIP devra transmettre des informations, soutenir les expérimentations, réaliser des études et favoriser la coopération et la mise en commun de moyens techniques et financiers entre les membres du groupement. L’Occitanie annonce un financement de 90.000 euros et la mise à disposition d’un local. L’agence de l’Eau s’engage à hauteur de 250.000 euros. Enfin, la contribution de l’État devrait s’élever à 50.000 euros et à la mise à disposition de deux emplois. L’Assemblée générale constitutive du GIP devrait intervenir en décembre 2021.

La Région Occitanie lance enfin deux appels à projet sur la même thématique de l’agriculture biologique. Le premier vise à soutenir des actions de structuration de la filière. Les dossiers de candidature peuvent être déposés auprès de la région jusqu’au 17 novembre. Le deuxième vise à la promotion d’expérimentations concrètes pour améliorer les performances environnementales. Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu’au 19 novembre.