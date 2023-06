La flamme olympique sera en Occitanie du 13 au 19 mai 2024

La flamme olympique passera en Occitanie, du 13 au 19 mai 2024. Les organisateurs ont dévoilé la semaine dernière les premiers lieux qui accueilleront le relais de la flamme l’an prochain. Sept départements devraient être traversés lors des 5e, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e étapes de son périple de 68 jours à travers la France.

Le relais de la flamme en Occitanie passera le 13 mai 2024 à Sète, Montpellier et Millau ; le 15 mai dans les Pyrénées-Orientales, avec un passage emblématique sur le site du Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives-Centre national d’entraînement en altitude de Font-Romeu (Creps-CNEA) ; le 16 mai dans l’Aude ; le 17 mai en Haute-Garonne ; le 18 mai dans le Gers et le 19 mai dans les Hautes-Pyrénées.

Près de 80 délégations auraient déjà choisi l’Occitanie pour préparer leurs athlètes dans des structures régionales labellisées « Centre de préparation aux Jeux » (CPJ), selon les autorités régionales.