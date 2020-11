Laurence Bureau, Sporteen : « Le sport est ce qui rassemble au-delà des tranches d’âge »

Laurence Bureau, pourquoi avoir créé Sporteen ?

Je suis la sœur de Jérôme Bureau, qui a été directeur de L’Équipe pendant plusieurs années. J’ai beaucoup aimé suivre ses aventures là-bas et parler de sport avec lui. C’est devenu notre passion commune. Le sport est ce qui rassemble le plus, au-delà des tranches d’âge. J’ai travaillé aussi par le passé dans la presse jeunesse à Bayard Presse.

Cette année, j’ai eu l’idée de combiner les deux en créant Sporteen, un magazine sur le sport pour « les petits loups ». Cela n’existait pas en France. Aux États-Unis, Sports Illustrated, l’équivalent de L’Équipe Magazine à un équivalent pour les plus jeunes, le Sports Illustrated Kids. Mais je n’en connais pas ailleurs. Le sport est pourtant très important dans le développement des jeunes. Je me suis entouré d’une bande de copains journalistes et illustrateurs. Nous avons travaillé pendant des week-ends entiers dessus. Le fait d’être confinés en mars nous a pas mal aidés pour avancer sur le projet.

Le magazine revendique un attachement au développement durable. Pourquoi ?

Car de nombreux sportifs sont engagés en ce moment dans des associations à vocations sociales et/ou environnementales. Ce sont des modèles pour les enfants. Pour le premier numéro, nous sommes allés rencontrer Mathieu Crepel, trois fois champion du monde de snowboard et cofondateur de l’association « Water Family - Du Flocon à la Vague » qui défend la protection de l’eau et des océans. Le sport nous permet en réalité d’aborder tous les sujets. On s’intéressera à l’histoire de certains pays, l’Égypte dans ce numéro car les Mondiaux de handball vont s’y dérouler. Nous parlerons aussi, par exemple, santé, en se demandant cette fois pourquoi l’on transpire lorsqu’on fait du sport.

À quoi va servir la campagne de financement participatif sur Kiss Kiss Bank Bank ?

À financer ce premier numéro, d’abord. Nous sommes tous bénévoles pour l’instant. Nous avons atteints 55 % de notre objectif. Il nous reste environ un mois. Si le projet échoue, ça serait vraiment dommage ! On se rend compte, dans la période actuelle de confinement, de l’importance du sport qui crée du lien social sur la planète. À cause du coronavirus, on n’est pas encore sûr que le Jeux olympiques de Tokyo puissent avoir lieu en 2021. Il se peut bien que le prochain grand rendez-vous international soit à Paris en 2024 ! Nous aimerions pouvoir accompagner nos lecteurs au moins jusque-là. Nous sommes un peu fébriles, on regarde les chiffres du crowdfunding en permanence, mais on croit tous beaucoup à Sporteen !

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Laurence Bureau, la fondatrice et rédactrice en chef de Sporteen. Crédit : Sporteen - DR.