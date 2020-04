Laurent Augier, nouveau directeur général du pôle Agri Sud-Ouest Innovation

Laurent Augier, 43 ans, est le nouveau directeur général du pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation. Il succède à Vincent Costes, qui occupait ces fonctions depuis 2016. Docteur-ingénieur en valorisation des agro-ressources, il a rejoint le pôle en 2012 en tant que directeur de projets après une carrière entre recherche académique et industrie, menée en France et à l’étranger. Depuis 2016, il assure la direction scientifique du pôle.

Le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation fédère plus de 425 acteurs privés et publics agissant dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des agroressources dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Il est présidé par Daniel Segonds.