Le CHU de Toulouse construit un bâtiment de médecine de catastrophe unique au monde

Toulouse, berceau du Samu fondé par Louis Lareng en 1972, et de la médecine d’urgence, compte bien le rester. Après la création en 2020 avec Cegelec Défense – filiale de Vinci spécialisée dans l’intégration de containers modifiés -, d’une unité mobile de réanimation de dix-huit lits, déjà qualifiée de première européenne, l’hôpital toulousain a annoncé à l’occasion de Santexpo la construction d’un centre de médecine de catastrophe unique au monde.

Il s’agit cette fois d’un bâtiment de 140 m2 constitué de dix containers maritimes (de nouveau créé par Cegelec Défense) et conçu comme un concentré de technologies. Il trouvera sa place à Purpan, sur le site de l’ancien héliport du Samu devenu un parking, et aura la fonction d’un centre de simulation environnementale à destination des professionnels de santé.

Le principe ? Reproduire les conditions environnementales sensorielles et émotionnelles ressenties par les urgentistes sur des théâtres de catastrophe tels que des tremblements de terre, des attaques chimiques, ou des attentats, pour leur permettre de s’entraîner. « Dans ce que nous appelons le dôme, un espace de 4,50 mètres de haut, nous aménageons une structure immersive qui permettra la projection d’images pour recréer des situations de stress, avec des variations de températures possibles de -5 à +30°C, mais aussi des sensations olfactives (odeurs de sang, cheveux brûlés, produits chimiques…) », décrivent Frédéric Tribet et Axelle Gourgues, porteurs du projet pour Cegelec Défense.

3,5 millions d’euros grâce à un appel à projet européen

Ce dôme pourra être divisé en quatre espaces distincts pour imaginer des scénarios différents et reproduire des conditions climatiques variées (brouillard, nuit, pluie…). Le tout, supervisé depuis un centre de contrôle en hauteur.

Pour construire ce bâtiment d’un budget global de 3,5 millions d’euros, le CHU de Toulouse a obtenu un financement dans le cadre d’un appel à projet européen pour la construction des bâtiments modulaires. Situé, comme l’ensemble du CHU, dans une zone protégée par les ABF, le projet a necessité l’appui de l’architecte toulousain Nicolas Merot (DRMN architectes). « Situé à l’angle de l’avenue de Grande-Bretagne, le bâtiment sera très visible, je me suis donc attaché à ce qu’il se fonde parfaitement dans l’environnement, explique ce dernier. « Pas de toit donc, une forme bâtie en L, des façades repeintes en beige bronze et des claustras, donnent in fine des allures de studio de cinéma au bâtiment. » Pré-équipé dans les locaux de Cegelec Défense, le bâtiment de médecine de catastrophe sera opérationnel en décembre 2023.

Béatrice Girard

Sur la photo : Le CHU de Toulouse se dote d’un futur centre de médecine de catastrophe unique, aménagé dans des containers maritimes. Crédit : DRMN Architectes.