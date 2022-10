Le Grand Marché de Toulouse veut que son fort développement soit « durable »

Le Grand Marché de Toulouse, d’année en année, devient un quartier d’affaires de plus en plus attractif. En 2021, 266 producteurs et 191 entreprises (hors production) y étaient installés. Un chiffre en hausse de 12 % par rapport à 2020 et de 30 % comparé au moment où Maguelone Pontier a pris la tête du marché d’intérêt national toulousain, en 2017. Les acheteurs (4073) ont été moins nombreux l’an passé (-6 %) en raison de la fermeture des cafés et des restaurants une partie de l’année. Malgré ce contexte complexe, le chiffre d’affaires des sociétés implantées au Grand Marché (416 millions d’euros) a augmenté de 12 %, après une baisse de 3 % en 2020. Le taux d’occupation du lieu en 2021 était de 98 %, signe que le marché d’intérêt national va devoir « créer de nouveaux espaces à l’intérieur et à l’extérieur » de sa zone d’implantation actuelle, reconnaît sa directrice générale.

Deux projets sont actuellement en cours. Le premier est la deuxième phase de la rénovation du bâtiment dit de la Marée, d’une surface de près de 4200 mètres carrésavec l’installation d’une légumerie et d’un atelier de fraîche découpe. Le deuxième, situé sur l’avenue de Fronton, est l’implantation d’un nouveau bâtiment de 2000 mètres carrées dédié à la transformation et qui accueillera des traiteurs, des glaciers, des chocolatiers, etc.

« Un plan de transition énergétique de long terme »

Un développement qui ne pourra être que « durable ». Maguelone Pontier annonce que sa structure, qui a déjà pris des engagements environnementaux par le passé, va aller plus loin sur le sujet à l’avenir. Le Grand Marché serait actuellement en train d’élaborer « un plan de transition énergétique de long terme pour les quinze prochaines années » avec l’Agence régionale énergie climat (Arec). Elle travaillerait par ailleurs sur l’expérimentation d’une nouvelle norme sur le recyclage des denrées alimentaires, avec l’Afnor, l’organisme certificateur français. Il faut dire que le marché d’intérêt national toulousain est déjà engagé sur le sujet. Grâce à Hector le Collector, société implantée dans sa pépinière alimentaire, elle a recyclé 15 tonnes de déchets organiques cette année. À noter également que grâce à la récupération des données alimentaires, 500.000 repas ont pu être servis à des populations démunies par les associations Solaal Occitanie et Belles Gamelles.

La directrice générale est revenue aussi sur l’actualité économique. « Il ne faut pas que les citoyens et les médias s’affolent par rapport à l’augmentation des prix de certaines denrées. Car c’est l’affolement qui peut créer une spirale inflationniste, une sorte de prophétie auto-réalisatrice », estime Maguelone Pontier, qui est plus préoccupée par « l’augmentation des prix de l’énergie » (+20 % cette année et +30 % l’an prochain). Le plan lancé avec l’Arec pourrait cependant permettre au Grand Marché d’être moins sensible aux crises du secteur énergétique dans les années qui viennent.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Maguelone Pontier au centre, avec deux entrepreneurs implantés au Grand Marché de Toulouse. // Les créateurs d’entreprises occupent en particulier la Pépinière Alimentaire, inaugurée cette année. Crédit : Valentine Chapuis-ToulÉco.