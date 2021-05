Le PLUIH annulé avec effet immédiat, Toulouse Métropole fera appel

Le tribunal administratif de Toulouse a tranché ce jeudi 20 mai. Le plan local d’urbanisme intercommunal de l’habitat (PLUIH) de Toulouse Métropole est définitivement retoqué avec effet immédiat. Suite au premier jugement prononcé le 30 mars 2021, la collectivité avait pourtant demandé la possibilité de moduler les effets de cette annulation dans le temps, avançant des conséquences trop importantes pour les autorisations d’urbanisme en cours. Un argument que le tribunal n’a pas retenu.

Il précise dans son jugement que « l’annulation du PLUIH remet en vigueur les 30 plans locaux d’urbanisme (PLU) et les 7 plans d’occupation des sols (POS) des communes et ; d’autre part, que les permis délivrés ne peuvent être contestés que dans le cadre strict fixé par le législateur et la jurisprudence. »

Jean-Luc Moudenc Maire de Toulouse, et Président de Toulouse Métropole a réagi par communiqué de presse et indiqué sa volonté de faire appel.

"Cette décision est lourde de conséquence pour la Métropole et ses habitants ; c’est pourquoi Toulouse Métropole va faire appel de ce jugement très prochainement auprès de la Cour administrative d’appel de Bordeaux et déposera auprès de cette juridiction une requête en sursis à exécution."

"A titre personnel, je suis très attaché au contrôle du juge, pour préserver l’État de droit et les libertés publiques. (...) Mais, comme démocrate, je m’inquiète d’une décision profitant à quelques propriétaires fonciers, prise par trois juges dans une salle de réunion, qui piétine la volonté du peuple, représentée par 37 maires unanimes (...)" a déclaré l’élu.