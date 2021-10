Le Premier ministre Jean Castex en visite dans le Lot

Le Premier ministre Jean Castex se rendra dans le Lot ce vendredi 29 octobre 2021. Il consacrera sa matinée aux enjeux viticoles en visitant un domaine de l’AOC Vins de Cahors converti à l’agriculture biologique. Il échangera à cette occasion avec des représentants de la filière.

Le Premier ministre se rendra ensuite au château de Montal, à Saint-Jean-Lespinasse. Ce lieu a abrité la Joconde, parmi d’autres œuvres du Louvre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il bénéficie actuellement d’un programme de rénovation financé à hauteur de 2,9 millions d’euros par le plan de relance.

Jean Castex achèvera sa journée lotoise par une visite de ce site de production de l’entreprise Ratier Figeac , l’une des plus importantes entreprises mondiales en ce qui concerne l’équipement aéronautique et la fabrication d’hélices. Il inaugurera à cette occasion le nouveau Centre d’excellence et de recherche du groupe, né lui aussi grâce au concours du plan de relance.