Après trois semaines de conflit, fin de grève chez Ratier-Figeac

Après trois semaines de grève, les salariés ont repris le chemin de leur atelier vendredi 8 juillet au matin, chez le sous-traitant Ratier-Figeac, à Figeac dans le Lot. « Ils sont épuisés », rapporte Fabien Trayaud, délégué syndical CGT. « Et à l’unanimité, en assemblée générale, ils ont décidé de suspendre le mouvement. » Depuis le 17 juin, entre 200 et 300 salariés se réunissaient chaque matin aux aurores dans la cour d’honneur de l’hélicier pour obtenir une revalorisation salariale de 300 euros brut par personne. Au bout de quelques jours de conflit, les salariés ont consenti à « faire un effort » pour rouvrir les discussions avec la direction : ils réclamaient un engagement écrit pour que l’ancienneté soit calculée sur le salaire de base et non plus sur le revenu minimum hiérarchique, et une hausse de 60 à 140 euros par mois calculée selon le montant des salaires.

La direction du groupe a concédé une hausse de 120 euros pour les salariés qui gagnent moins de 2000 euros, 90 euros pour ceux qui gagnent entre 2000 et 2500 euros, 60 euros pour les salaires compris entre 2500 et 3500 euros. Les salariés qui gagnent plus de 3500 euros par mois toucheront 40 euros mensuels. Cet accord avait été signé mercredi 6 juillet par la CFDT et la CFE-CGC.

A.S.