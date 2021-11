​Aéronautique. Depuis le Lot, Ratier-Figeac prépare l’hélice du futur

La crise n’aura pas eu raison du projet. Le plan d’investissement de 32 millions d’euros de Ratier-Figeac dans son nouveau centre d’excellence a été maintenu malgré les turbulences qui ont secoué l’aéronautique. L’entreprise lotoise de 1250 salariés, propriété de l’américain Collins Aerospace (groupe Raytheon Technologies), a inauguré vendredi 29 octobre son nouveau centre d’excellence pour hélices d’avions.

Pour ce sous-traitant, qui fabrique des hélices pour les avions régionaux d’ATR et les avions militaires, cet investissement est stratégique. « Nous préparons la génération à venir et développons de nouvelles briques technologiques pour des hélices du futur, plus performantes et plus efficaces énergétiquement », explique Jean-François Chanut, président de Ratier-Figeac et directeur général de Propeller Systems, la division de Collins Aerospace comprenant Ratier-Figeac, un site au Maroc et un troisième aux États-Unis.

Dans ces deux nouveaux bâtiments, d’une superficie totale de 3000 m², équipés de bancs de tests et de validation, une centaine de salariés travaillent déjà à l’amélioration des performances des hélices. Cet effectif, amené à monter en ​« ​puissance en fonction des programmes », optimise l’aérodynamisme, le poids de l’hélice, sa consommation de carburant ou encore le bruit.

Réembauches engagées

Ce poids-lourd de l’aéronautique, fondé en ​1904, n’est pas passé au travers des mailles de la crise. Face à ​la baisse de l’activité civile, il s’est séparé d’une centaine de personnes en CDD et en intérim​. Son​ chiffre d’affaires est passé de 530 millions de dollars (456 millions de d’euros) en 2019 à 430 millions de dollars (370 millions d’euros) en 2020. « Avant la crise, la part du militaire était de 40%. Elle est de 60% aujourd’hui », poursuit le président. Les activités de maintenance des hélices des A400M et celles de retrofit des C-130H de l’US Air Force ​ont permis de traverser le trou d’air. ​

Aujourd’hui, l’horizon se dégage pour Ratier-Figeac, qui a embauché une cinquantaine de personnes depuis l’été​ dernier. « Nous avons une visibilité de six à dix mois. L’activité militaire se maintient et l’activité civile remonte avec l’A320​ »,​ observe Jean-François Chanut, qui précise qu’une cinquantaine de personnes supplémentaires sera appelée à conforter les équipes dans les mois à venir.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Jean-François Chanut, président de Ratier-Figeac, et Jean Castex, Premier ministre, lors de l’inauguration du centre d’excellence, le vendredi 29 octobre. Crédits : Collins Aerospace.