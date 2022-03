A Montpellier, le Salon de l’Immobilier marqué par un étalement géographique de l’offre

Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, a rappelé au micro, lors de l’inauguration, le 11 mars, les « 8000 logements prévus en Zac dans les deux prochaines années, pour répondre aux besoins des habitants de la métropole. Le défi démographique est colossal ».

Nouveau paradigme, l’élu entend « mieux répartir les flux démographiques, autour des gares, comme par exemple le pôle TER de Baillargues », à l’est de l’agglomération, où des opérateurs portent de nombreux projets- comme NG, ou Helenis sur l’ancien siège social du transporteur Rouillé Coulon. D’après lui, cette approche globale de l’aménagement du territoire est la meilleure façon « de continuer à préserver les paysages agricoles et viticoles, tout en continuant à construire. Ce qui est primordial, car arrêter de construire, c’est faire exploser les prix, et porter une conception égoïste de l’aménagement du territoire ».

Mobilité et immobilier liés pour longtemps

« Entre hausse des matériaux, exigences de la RE 2020 et flambée du foncier, les coûts de construction sont déjà très élevés » , confie à ToulÉco Céline Torrès, présidente du Pôle Habitat FFB Occitanie. « Si on y ajoute des ambitions architecturales et environnementales, il risque d’y avoir un souci de réalité par rapport au pouvoir d’achat local. À nous, professionnels de l’acte de bâtir, de trouver un terrain d’entente avec les élus. Bien sûr, il faut une empreinte écologique et des immeubles phares, mais ces ambitions doivent rester accessibles aux promoteurs locaux. Sinon, l’écosystème héraultais n’aura plus les moyens de réaliser ce type d’opérations. »

Les 8000 logements prévus en Zac sur deux ans sont « une bonne nouvelle, mais le besoin de logements est plus élevé. Il faut aller au-delà, à travers des territoires de projets (hors Zac, en secteur diffus), pour construire au total entre 5000 et 6000 logements par an au total dans la métropole ».

En déplacement le 17 décembre dernier au Mipim à Cannes, Michaël Delafosse présentera au salon des quartiers articulés autour des gares, à Montpellier mais aussi à Frontignan et Lunel, à l’ouest et à l’est de la métropole, aux côtés des maires de ces deux villes moyennes. Mobilité et immobilier doivent être intimement liés, estime Michaël Delafosse, géographe de formation. « La métropole de Montpellier va être dotée d’une 5e ligne de tramway, d’un réseau vélo et de cinq lignes de bus à haut niveau de service. Des projets immobiliers sortiront de terre le long de ces nouvelles mobilités. C’est d’autant plus primordial que le prix du pétrole va rester élevé. »

Enfin, pour la première fois, la Serm et ACM Habitat ont occupé un stand commun, sous la même bannière. « On va chercher l’efficacité pour agir, et maîtriser le temps du projet urbain. » Cet opérateur intégré, dirigé par Cédric Grail, cumule ainsi les activités de bailleur social, d’aménageur, de production d’énergie renouvelable et de rénovation énergétique.

Hubert Vialatte

Sur la photo : l’nauguration du salon de l’immobilier, le 11 mars au Corum à Montpellier. De gauche à droite : Cédric Grail (Serm-SA3M / ACM Habitat), Maryse Faye, adjointe au maire de Montpellier déléguée à l’urbanisme durable et à la maîtrise foncière, Michaël Delafosse, maire de Montpellier, Guilhem Michel, organisateur (Adimo) et Céline Torrès, présidente du Pôle Habitat FFB Occitanie. Crédits : HV