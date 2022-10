Le Toulousain i-Run lève 100 millions d’euros pour financer sa croissance

Depuis sa création en 2000 à Toulouse et le lancement sept ans plus tard de son site d’e-commerce, i-Run n’a jamais perdu le rythme. La société toulousaine est aujourd’hui leader en France de la vente d’articles de running, trail, fitness et athlétisme, avec 22 % de parts de marché. Son chiffre d’affaires, qui atteignait 80 millions d’euros en 2021, a dépassé les 110 millions d’euros cette année. De quoi doper les ambitions de son fondateur, Emmanuel Vidal, en France et en Europe.

Pour financer une nouvelle phase de son développement et faire face à la sortie du fonds Ixo Private Equity, arrivé au capital comme Bpifrance en 2015, le PDG d’ i-Run est parti en quête de nouveaux partenaires. Il s’est tourné vers Geneo Capital Entrepreneurs, société d’investissement française spécialisée dans l’accompagnement des PME et ETI, qui a fédéré autour d’elle un pool d’investisseurs dont le fonds familial Eximium, basé dans la Drôme, et la mutuelle MACSF.

L’opération, d’une centaine de millions d’euros, permet aussi l’entrée au capital ou le renforcement de managers clés afin « d’aligner les objectifs opérationnels et les intérêts capitalistiques ». « L’opération intègre l’apport des actionnaires historiques, BpiFrance et les fondateurs, celui du pool d’investisseurs constitué par Geneo et la dette contractée auprès d’un pool bancaire de la région. Nous avons réussi à faire un montage équilibré, à 50/50 entre les managers et les investisseurs, correspondant à la gouvernance mise en place », précise Delphine Jarnier, directrice associée de Geneo Capital Entrepreneur.

Un nouveau siège en projet

Créée il y a trois ans, cette société de gestion indépendante qui gère les fonds de 180 actionnaires, essentiellement des entrepreneurs partageant les mêmes objectifs de croissance durable, réalise ainsi son vingtième investissement, le premier dans la région Occitanie.

La concrétisation de cette levée de fonds, en réflexion depuis 2019, va permettre à i-Run de franchir un nouveau pallier dans sa stratégie « omnicanal ». La société, qui ne réalise encore que 10 % de son chiffre d’affaires grâce à ses dix points de vente physiques, veut « capitaliser » sur les prochains Jeux olympiques 2024 et doubler le nombre de ses magasins d’ici à 2024, en mettant l’accent sur Paris, où elle compte trois implantations.

« Nous voulons renforcer notre positionnement en France mais aussi à l’international pour être présents dans une dizaine de pays, contre quatre aujourd’hui. Nous visons en priorité les pays frontaliers de la France et le nord de l’Europe », explique Emmanuel Vidal. Cette accélération va impliquer un renforcement des équipes pour i-Run, qui prévoit de recruter une soixantaine de profils de haut niveau en informatique, marketing et fonctions support d’ici trois à cinq ans.

La société, qui compte 130 collaborateurs, a aussi prévu de quitter son siège de Castelnau-d’Estretefonds pour investir un nouveau lieu à la mesure de ses ambitions vers Balma. Ce nouveau tour de table devrait aussi lui permettre d’allonger sa foulée jusqu’à des univers connexes au running comme le vélo et les sports nature. Pour élargir sa gamme et son catalogue qui recense déjà quelque 75.000 références de chaussures, vêtements et accessoires, i-Run envisage également à court terme des opérations de croissance externe.

Johanna Decorse

Sur la photo : La société i-Run qui compte dix magasins en France, trois à Toulouse et Paris, deux à Montpellier et à Rennes, veut doubler son nombre de points de vente d’ici 2024. Crédit : i-Run.