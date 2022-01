Le tribunal de commerce de Toulouse fait le bilan de 2021

Le tribunal de commerce de Toulouse a fait sa rentrée solennelle le 25 janvier. L’occasion pour son président Laurent Granel de faire le point sur son activité en 2021. Après une baisse spectaculaire de 42 % des procédures collectives en 2020, grâce notamment aux mesures de soutien (prêts garantis par l’État (PGE), report de charges, chômage partiel, etc.) lors des différents épisodes de confinement, les activités du tribunal augmentent un peu. 3949 affaires ont été traitées devant le tribunal l’an passé, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2020. Mais ce chiffre est en baisse par rapport à l’avant crise (-18 %). L’augmentation des dossiers concerne principalement les contentieux (+17 %) et les procédures collectives (+6 %).

Néanmoins, ces légères hausses ne vont pas de pair avec des nouvelles alarmantes sur le front économique ou de l’emploi. En effet, le nombre de redressements judiciaires diminuent (-61 %), tout comme les liquidations judiciaires (-35 %). Les secteurs les plus touchés par de telles actions seraient « la construction, le commerce, l’hôtellerie-restauration et les services ». Le tribunal de commerce rappelle qu’il réalise, pour éviter ces situations, « des entretiens de préventions gratuits et sans rendez-vous au tribunal » et qu’il participe à des cellules de prévention externalisées avec plusieurs organismes professionnels en Haute-Garonne (CCI, CMA, etc.).