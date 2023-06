L’an dernier, 15.001 personnes (salariés ou indépendants) ont bénéficié du conseil en évolution professionnelle (CEP) en Occitanie.

Ce service de l’Etat, né en 2015, permet de « bénéficier d’un accompagnement gratuit, personnalisé et confidentiel, pour faire le point sur sa situation et, le cas échéant, élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’évolution professionnelle ». Plus de 120 sites en Occitanie permettent d’accéder à ce service.