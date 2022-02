Le diocèse ouvre un espace affaires de 7000 m2 à Toulouse

Quand l’église se met à faire du business, l’initiative peut surprendre. Le diocèse de Toulouse, propriétaire d’une parcelle de quatre hectares, dont 7000 m2 de locaux bâtis, sur le site de la maison diocésaine du Christ Roi (dans le quartier de la Côte Pavée), vient de transformer ses locaux sous-occupés en espace affaires rebaptisé « Le Village philoté ». L’exploitation du site a été confiée à l’association de gestion des maisons diocésaines (AGMD).

« Nous avons ouvert nos portes ce mois de janvier et accueillons des entreprises et des associations pour des séminaires, des journées de formation, des assemblées générales et des événements de type brunch, ou journée de showroom... Nous sommes aussi ouverts à des groupes de particuliers qui recherchent un lieu pour se réunir, à 10 minutes du centre-ville de Toulouse », décrit Patrice Bucchianeri, le directeur de l’association de gestion des maisons diocésaines, qui dirige le Village philoté. « Avant, nous fonctionnions de façon artisanale, dans un mode "maison d’église" ; désormais, plus rien ne nous distingue d’un business center classique ! », résume-t-il.

Proche de la rocade et de la Cité de l’Espace, bientôt desservi par la 3e ligne de métro, le complexe propose six salles de réunion modulables (de 25 à 40 places) et une plénière pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. « Tous nos espaces sont fibrés, équipés d’écrans full HD, de micros sans fil, d’une barre son avec caméra et toutes les salles sont connectables entre elles. D’ailleurs, nous avons réalisé un investissement total de 700.000 euros pour rénover et équiper l’ensemble du Village philoté », indique Patrice Bucchianeri.

Un restaurant, une hôtellerie, un espace détente

Un parking de 200 places, une hôtellerie de vingt-cinq chambres, un espace détente et un vaste parc complètent l‘ensemble ; ainsi qu’un restaurant (« Agapê ») ouvert à tous le midi, du lundi au vendredi, et aux groupes sur réservation midis et soirs. Il peut accueillir jusqu’à 210 personnes.

Dans ce secteur, actuellement mis à mal par la crise sanitaire, et assez concurrentiel -les lieux dédiés aux espaces affaires et à l’incentive ne manquent pas à Toulouse - l’exploitant mise sur des tarifs abordables pour se démarquer. « Nous avons établit un tarif à partir de 250 euros la demi-journée pour une salle de réunion et de 800 euros la demi-journée pour la salle de conférence. Et, malgré quelques annulations essuyées ce mois de janvier, nous restons optimistes pour l’avenir du site. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Avec « le Village philoté », le diocèse de Toulouse passe du mode « maison d’église » à celui de business center. Crédit : DR.