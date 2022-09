Le grand prix régional des pyramides d’argent 2022 attribué à des logements troglodytes

Le mardi 20 septembre au domaine de Preissac, la FPI Toulouse Occitanie dévoilait son palmarès des pyramides d’argent 2022. Neuf lauréats régionaux ont été distingués dans les catégories grand prix régional, bas carbone, immobilier d’entreprise, innovation industrielle, impact sociétal, stratégie Bim et data, vivre ensemble, et conduite responsable des travaux et grand public.

Le grand prix régional a été décerné au promoteur Marignan Occitanie et à l’agence d’architecture AMPM (Pascal Merz) pour un programme de 86 logements en cours de travaux dans la Zac des Ramassiers à Colomiers. Sur ce terrain situé au carrefour d’une voie ferrée, d’une route et d’une zone industrielle, l’architecte a proposé d’aménager le cœur de la parcelle en ilot vert et de l’isoler des nuisances extérieures par une butte à laquelle seront adossés des logements troglodytes.

Un prix coup de coeur du jury a aussi été attribué à Premium Promotion et aux architectes Betillon & Freyermuth/ Jairo Pinédo pour des logements biosourcés qui mixent bois, paille et béton. Tous les lauréats des pyramides d’argent participeront au concours national des pyramides d’or, le 13 décembre prochain à Paris.

B.G.