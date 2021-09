Le groupe immobilier L’ Appartement diversifie ses activités toulousaines

De la location meublée de standing à la transaction classique. C’est le virage pris par Élodie Chaumette, directrice et fondatrice du groupe toulousain L’appartement, créé en 2016.

« Cette évolution avait été initiée dès fin 2018, mais le Covid l’a fortement accélérée », indique-t-elle. « En effet, au gré des confinements, nous avons perdu près de 50% de notre chiffre d’affaires pendant quelques mois. Nos clients, de grandes entreprises de l’industrie aéronautique et pharmaceutique, donneurs d’ordres, sous-traitants, basées en France et à l’étranger, ont stoppé net la mobilité de leurs cadres pendant cette période. C’est ce qui nous a décidé à ouvrir une agence dédiée à la transaction. »

Aujourd’hui, L’Appartement réalise encore 80% de son activité sur de la location meublée haut de gamme, de courte et moyenne durée, et 20% sur des transactions, mais le groupe compte faire du 50/50 d’ici à 2023.

Location de standing, transaction standard

« Nous sommes une alternative à Airbnb, et la seule agence à Toulouse à proposer du meublé sous toutes ses formes, y compris régi par des baux classiques d’un an renouvelables. Mais comme nous travaillons directement avec des entreprises, nous garantissons à nos clients (particuliers), un taux d’occupation de leurs biens très élevé, de l’ordre de 96%. » Cette activité a généré un chiffre d’affaires de 300.000 euros en 2020, « mais c’est assez peu représentatif, compte tenu du contexte Covid que nous avons traversé et, grâce à la notre nouveau positionnement, nous devrions connaître une forte progression dès 2022 », estime la dirigeante.

À la location, L’Appartement dispose aujourd’hui d’un portefeuille de 130 logements de 35 à plus de 200 m2, à des prix qui varient de 70 euros la nuit pour un T2 à 130 euros la nuit pour un T4, pour les séjours de courtes durées. Mais pour figurer au catalogue, les biens doivent être haut de gamme, situés, pour les appartements, dans l’hypercentre toulousain et parfaitement équipés.

Un positionnement différent a été choisi pour l’activité transaction. « Nous vendons tous types de biens, y compris dans des catégories plus standards et situés dans l’ensemble de l’agglomération », précise-t-elle. Pour accompagner l’ouverture de l’agence physique, quatre commerciaux ont été recrutés.

Béatrice Girard

Sur la photo : Élodie Chaumette dirigeante du groupe immobilier L’Appartement, ouvre une vitrine rue Ozenne. Crédit : L’Appartement.