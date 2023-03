Le groupement Bouygues Immobilier-Vinci Immobilier lauréat de l’ilot Lyon à Grand Matabiau

Le jeudi 9 mars, Toulouse Métropole a dévoilé l’attribution de l’ilot Lyon dans le cadre du réaménagement de l’avenue éponyme, quartier Grand Matabiau Quais d’Oc. Le groupement de copromotion Bouygues Immobilier-Vinci Immobilier (via la société civile de construction vente SCCV) a été désigné lauréat pour en assurer la maîtrise d’ouvrage à l’issue d’un dialogue compétitif.

Il construira un programme de 19.000 m2 de bâtiments (logements, commerces et services) de part et d’autre de l’avenue de Lyon. La maîtrise d’œuvre sera confiée à Hardel Le Bihan Architectes (agence coordinatrice), 2PM A, Atelier RITA, Cros et Leclercq architectes, Atelier APA.