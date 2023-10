Le nouveau siège social de GA Smart Building sera livré en janvier 2024

GA Smart Building, promoteur toulousain spécialiste de la construction hors site, qui table sur un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros en 2023, livrera en janvier 2024, après quinze mois de travaux, son nouveau siège social au cœur de la Zac Toulouse Aerospace. « C’est un quartier que nous avons choisi pour ses qualités de mixité et parce que nous souhaitions sortir de la logique de campus fermé avec ce nouveau siège », a indiqué Sébastien Matty, le président du groupe, à l’occasion d’une visite de chantier.

Dessiné par l’architecte Orasch Montazami (mandataire) avec Takaharu Tezuka, ce bâtiment compact de 6000 m2 sera en effet ouvert sur le quartier. Doté d’un accès principal sur la piste des Géants, il sera aussi relié à la future passerelle publique et piétonne qui enjambera la rocade jusqu’au futur métro en 2027. Son rez-de-chaussée, pensé comme un lieu de vie, disposera de nombreux espaces partagés (restaurant, espace bibliothèque, amphithéâtre, espace fitness, showroom, jardin). Les deux derniers étages (2000 m2) seront dédiés à un espace de coworking.

Démonstrateur d’innovation

Ce bâtiment tertiaire sera aussi un concentré des dernières technologies mises au point par les équipes de R&D du constructeur, qui livre par ailleurs entre 100.000 et 150.000 m2 de programmes immobiliers par an. « Avec ce bâtiment, nous livrons un manifeste de tous les sujets auxquels nous croyons pour l’immobilier de demain », pointe Sébastien Matty.

Principale particularité ? « Entre 35 et 50 % du bâtiment ont été construits en hors site dans les usines du groupe. C’est le cas de toutes les structures, poteaux, poutres, planchers en béton, éléments de façades. Avec ce pourcentage, nous sommes vraiment dans la fourchette haute de ce qui se fait aujourd’hui », a insisté Kader Guettou, le directeur général adjoint du pôle entreprise.

Le même mode opératoire a été appliqué pour les blocs sanitaires, fabriqués et assemblés en usine, puis positionnés par des grues et raccordés aux façades à ossature bois.

Le constructeur, signataire de la charte d’engagement d’économie circulaire Life Waste2build, a par ailleurs mis l’accent sur le réemploi des matériaux. Ainsi les moquettes, faux planchers, carrelages des sanitaires, certaines tables… sont issus du réemploi. Autre priorité, une faible consommation d’énergie.

Pour cela, le bâtiment a été équipé des toutes dernières technologies développées par le groupe. Notamment un « plancher actif » dans lequel circule de l’eau à température contrôlée (chaude en hiver et fraîche en été) ; et un système de traitement d’air intégré aux parois intérieures du bâtiment. Le tout est raccordé à un système de géothermie. Enfin les parois vitrées, qui seront en partie végétalisées, sont équipées de triple vitrage et de stores orientables intérieurs.

À l’arrivée, les performances sont au rendez-vous. « La durée de chantier a été réduite de 30 à 50 %, et il génère moins de déchet et de nuisance. L’empreinte carbone est elle aussi réduite de 15 à 20 %. Le bâtiment émettra 5 kg de carbone par mètre carré et par an. Ce sont des performances conformes au seuil RE 2025 et au décret tertiaire 2050 », évalue Kader Guettou.

Béatrice Girard

Sur les photos : Sébastien Matty, président du groupe GA Smart Building, visite le chantier de son futur siège social. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.