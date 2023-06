Toulouse Events ambitieux pour le tourisme d’affaires local autour du Meett

Filiale locale de GL Events, Toulouse Events est gestionnaire du Meett, le nouveau complexe événementiel de la Ville rose. Pour sa première année d’exploitation complète, la société tire un bilan largement positif, avec 70 manifestations accueillies ou organisées, dont le Rose Festival ou le salon Occ’Ygène, soit 245 d’utilisation du site et « +36 % d’activité par rapport à l’ancien Parc des expositions ». Cela aurait engendré 30,3 millions d’euros de retombées économiques sur le territoire selon l’Union française des métiers de l’événementiel (Unimev). « Les projections pour l’avenir sont excellentes et courent jusqu’en 2031 », assure Toulouse Events.

« L’élan que connait Toulouse events témoigne de notre capacité à accueillir tous types d’événements, à créer et proposer des manifestations en phase avec les attentes de leur public », selon Olivier Chanelle, directeur général de Toulouse events. En conjuguant Parc des expositions et Centre de conventions et congrès, le Meett a permis, selon son gestionnaire, « un réel développement vers les congrès et conventions de niveau inédit pour l’agglomération toulousaine ».

Dans les années à venir, le site accueillera ainsi le Aerospace Additive Manufacturing Summit, le Congrès de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France ou encore Rendez-Vous en France 2024, le rendez-vous de la filière touristique française. Un investissement de plus de 600.000 euros est d’ailleurs prévu pour repenser certains espaces.