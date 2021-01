Tribunal de commerce de Toulouse : impact du Covid moins important que prévu

Le 19 janvier 2021, en raison de la crise du Covid-19, l’audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce de Toulouse s’est déroulée en comité restreint. Après l’installation de huit nouveaux juges consulaires la semaine dernière, le tribunal de commerce a fait, lors de cette audience, un bilan de l’année écoulée.

M. Laurent Granel, président du tribunal, a indiqué que « l’impact de la crise n’est pas, pour l’instant, aussi important » que l’on ne pouvait le craindre à l’automne. On constate ainsi une baisse spectaculaire de 42% des procédures collectives, soit 502 procédures en 2020 (contre 870 en 2019) impliquant 1631 salariés contre 2443 salariés sur la moyenne des années 2017, 2018 et 2019. Si l’on compare l’année 2020 par rapport à l’année 2019, l’ensemble des chiffres indique une réduction importante des redressements judiciaires (-56%), des liquidations (-35%), ainsi qu’une baisse notoire des procédures amiables, du contentieux (-20% des dossiers) et -36% aux référés.

Les secteurs les plus touchés en Haute Garonne depuis le début de la crise jusqu’à fin décembre 2020 sont : la construction, la réparation automobile et l’hôtellerie-restauration.

« Mais pour beaucoup de sociétés, c’est malheureusement le calme avant la tempête et certains chefs d’entreprise sont réellement en état de survie », rappelle toutefois le président du tribunal.

Le tribunal de commerce met d’ailleurs un certain nombre de mesures de soutien, à l’adresse des chefs d’entreprise avec, par exemple, des entretiens de prévention gratuits et sans rendez-vous au tribunal. Il a aussi indiqué que, depuis la crise, il a mis en place des « cellules de prévention externalisées » auprès des organismes professionnels tels que la CCI, la CMA, la Fédération du Bâtiment et l’UIMM. Le tribunal de commerce entend aussi accroitre ses relations avec Prevaly, organisme de soutien au travail régional, et avec 60 000 rebonds,.