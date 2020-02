Les Grands Buffets de Narbonne au Guinness World Records

Didier Guillaume, le ministre de l’Agriculture a récemment annoncé au salon du fromage et des produits laitiers l’entrée de la France dans le Guinness World Records. Le plateau de fromages des Grands Buffets à Narbonne y est reconnu comme « le plus grand plateau de fromages dans un restaurant au monde ».

Composé de 111 fromages, ce dernier a été imaginé par Louis Privat, président fondateur des grands buffets, et le Meilleur Ouvrier de France Fromager, Xavier Thuret. Quatre ans ont été nécessaires à sa conception.

Les Grands Buffets à Narbonne ont été fondés en 1989, et chaque année, plus de 350.000 personnes y réservent une table. Une scène de trente mètres linéaires permet de découvrir les grands classiques fromagers, approvisionnée et présentée quotidiennement par une équipe dédiée de quatre personnes. « La France est LE pays du fromage. À travers cette distinction du Guinness World Records, nous voulions que le titre du plus grand plateau de fromages dans un restaurant soit décerné à la France et ne puisse pas être revendiqué par un restaurant de Las Vegas, Dubaï ou Shangaï », indique Louis Privat.

En octobre, la France n’était arrivée qu’en huitième position au World Cheese Awards, la plus grande compétition internationale du fromage au monde.