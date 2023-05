Les Grands Buffets ont une rose à leur nom

Le célèbre restaurant Les Grands Buffets encore situé à Narbonne dispose d’une rose à son nom. La rose « Les Grands Buffets de France » a en effet été baptisée officiellement le 16 mai. Elle est déjà retenue pour être commercialisée en France, au Japon et en Espagne. C’est l’accomplissement d’une aventure entamée il y a plus de six ans par Louis Privat, fondateur des Grands Buffets, et André Gayraud, paysagiste international, spécialiste de la rose. Ce dernier a repéré une rose parmi les créations de François Dorieux, créateur de ce type de fleurs depuis 1954. Louis Privat en a acquis le patronyme et l’a rebaptisée au nom des Grands Buffets.

Créer un nouvelle rose n’est pas chose aisée. il faut 100.000 graines plantées initialement, pour espérer une rose nouvelle après un long et minutieux processus de sélection qui peut durer jusqu’à 8 ou 10 ans. Couleur, parfum, brillance, vigueur, feuillage, nombre de pétales, capacité à refleurir plusieurs fois dans la saison, les critères d’évaluation sont très nombreux pour déterminer sa nouveauté.

Les Grands Buffets, fondés en 1989 par Jane et Louis Privat à Narbonne, prévoient pour 2023 un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros. L’accès à son buffet est au prix unique de 52,90 euros. Le restaurant accueille 375.000 clients par an.