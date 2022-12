Le futur projet XXL des Grands Buffets

Les petits plats dans les grands. Il est un peu moins de onze heures, en cette fin de septembre ensoleillée, et tout semble en ordre aux Grands Buffets, ce grand restaurant narbonnais qui sert 360.000 couverts par an (chiffre de 2019). Les verres à pied, les serviettes brodées en tissu et les chandeliers en argent sont dressés. La table de tranche lustrée sur laquelle le canard au sang sera découpé et le chariot en argent acheté à l’hôtel Le Negresco, à Nice dans les Alpes- Maritimes, sont prêts à l’emploi. Dans la salle Ann Carrington, les équipes écoutent les dernières consignes avant le grand rush. En longeant la tente d’apparat Jean-Baptiste Nolin, Louis Privat, élégant patron fondateur aux manettes de l’établissement dont le succès repose sur une formule buffet à volonté, donne aussi ses dernières recommandations, des détails parfois, qui ont de l’importance à ses yeux avertis. En toute discrétion, il demande à ce que le porte-manteau qui cachait une œuvre d’art soit déplacé. « Je veux faire vivre le luxe. Il faut que ce soit sérieux. Ce n’est pas un prestige en carton-pâte », se justifie Louis Privat, qui dresse un inventaire des arts de la table et des décorations dans son établissement : ici, une tapisserie d’Aubusson, là, un lustre inspirée du château de Chambord, un peu plus loin les vitraux. Et on en passe. Le dirigeant, qui a ouvert en 1989 le restaurant la Cafeteria avant de le rebaptiser en 2008 Les Grands Buffets, y a investi dix-huit millions d’euros depuis son ouverture il y a trente-trois ans dans l’Espace de Liberté, propriété du Grand Narbonne.

À midi arrivent les premiers clients. Michèle et Odile, en compagnie de leurs maris respectifs, ont fait le déplacement depuis Issoire (Puy-de-Dôme). Fraîchement débarquées à Narbonne le matin même, smartphone à la main, elles immortalisent les carpes qui nagent dans la fontaine du jardin décoré avec des sculptures de l’artiste sétois Hervé di Rosa. Entre la cascade de homards et les fromages – il y a en a plus d’une centaine – Rose, une sexagénaire carcassonnaise qui vit à Bordeaux en Gironde, a invité le mari américain de sa nièce à déguster « la gastronomie française ».

Valses des prétendants

Et, pourtant, derrière cette apparente tranquillité, et normalité, les clients sont loin de se douter de ce qui se trame en coulisses. D’ici cinq ans, Les Grands Buffets quittera la sous-préfecture de l’Aude pour s’installer sur une autre terre en Occitanie. Et les prétendants, attirés par les retombées économiques éventuelles, se lancent dans la course. Perpignan, et plus largement les Pyrénées-Orientales, sont sur les rangs. « Nous avons saisi la balle au bond. On veut des gens qui ont la folie des grandeurs. J’en veux même deux-cents qui lui ressemblent », lance Brice Sannac, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) du département. « Le monde attire le monde, on l’attend. D’autant que nous avons des arguments : nous avons 400.000 habitants l’année, 1,4 million l’été. Et pas un seul bouchon. »

« Tout ce qui peut donner du lustre à la ville, on est pour », avance pour sa part un proche de Louis Aliot, maire frontiste de Perpignan. « Cet établissement est stratégique. Avec lui, on peut changer de catégorie pour que notre ville rayonne. Nous avons des bâtiments vacants. On peut trouver une solution », promet cette source. Lundi 26 septembre, Louis Privat a même fait le déplacement pour visiter cinq terrains à proximité de Perpignan, tous implantés non loin de la sortie de l’autoroute. Mais seuls deux ont retenu son attention.

Béziers, dirigée par Robert Ménard (sans étiquette) a aussi mis en avant ses atouts pour séduire le patron. Tout comme Lézignan-Corbières et l’agglomération de Carcassonne. Cette collectivité menée par Régis Banquet (parti socialiste) a proposé deux terrains : l’ancien hôpital de Carcassonne et un terrain sur le parc d’activités de Béragne, près de Trèbes. De son côté, Louis Madaule, le président de la chambre de commerce et d’industrie de l’Aude, qui se dit « inquiet » des répercussions économiques pour le territoire narbonnais si Les Grands Buffets venait à déménager, met tout en oeuvre pour que le dirigeant reste dans le département.

À suivre...



Audrey Sommazi

Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco