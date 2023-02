Les USH d’Occitanie fusionnent et passent en mode combat

L’union fait la force. C’est en tout cas ce qu’espèrent les acteurs du logement social en Occitanie. En effet, les Unions sociales pour l’habitat de l’ex-Midi-Pyrénées et de l’ex-Languedoc-Roussillon viennent de fusionner pour devenir Habitat social en Occitanie (HSO).

Cette nouvelle entité est présidée par le Montpelliérain Michel Calvo, président d’ACM Habitat et d’Occitanie Méditerranée Habitat ; tandis que la vice-présidence revient au Toulousain Jean-Michel Fabre, également président du GIE Garonne développement.

HSO représente désormais soixante-deux organismes de logement social, soit 306.000 logements et 680.000 personnes logées, dans les treize départements d’Occitanie.

L’objectif de cette fusion ? « C’est une fusion de combat », résume Jean Michel Fabre. « Le logement social est à un virage, notre modèle financier est mis à mal, et nous avions besoin d’une organisation forte pour nous défendre. »

Ne pas lâcher pour les familles précaires

Il faut dire qu’en ce début d’année, les mauvaises nouvelles s’accumulent. « La hausse du taux de livret A, passé à 3 %, est une menace immédiate pour nous bailleurs. Elle vient se cumuler à la réduction du loyer de solidarité, imposée par la loi de finances 2018 et qui avait déjà impacté nos chiffres d’affaires de 5 à 10 % », pointe Michel Calvo. « Tout ça dans une conjoncture de forte hausse des coûts de matières premières : en un an, tous nos projets ont subi des hausses de 10 à 15 % qui ne sont plus tenables. Et, pour couronner le tout, nous subissons la hausse du coût de l’argent, qui est passé à 3 %. »

Une conjoncture très défavorable, alors que certaines voix pointent « le trésor de guerre » des bailleurs sociaux. « Certains nous disent, vous possédez 5 millions de logements, dans le pays, à 150.000 euros le logement, ça fait 750 milliards, soit la moitié de la dette de l’État. Vendez donc 1 % de votre patrimoine… Ça n’est pas entendable ! Et dans ce contexte nous devons plus que jamais défendre notre modèle, car le bail à durée indéterminée est un trésor pour les familles précaires. Il ne faut pas lâcher là-dessus », estime Michel Calvo.

Du foncier pour le social

Face à ces chiffres, la demande de logements sociaux ne cesse, elle, d’augmenter. En Occitanie 170.000 demandeurs sont toujours en attente d’un logement social (en progression de 5 % par an), pour un parc de 306.000 logements. « Malheureusement, nous n’avons attribué que 33.000 logements et financé 9500 logements en 2021. En cinq ans, la production neuve de logements sociaux a baissé de 25 % dans notre région », évalue Jean-Michel Fabre.

Pour retrouver une dynamique, la nouvelle entité HSO a interpellé par courrier le préfet d’Occitanie et formulé plusieurs propositions, notamment la suppression de la fameuse réduction de loyer solidarité (RLS), le retour à une TVA à 5,5 % sur la construction et la rénovation des logements sociaux, une réserve de fonciers à prix maîtrisés pour la construction de logements sociaux ou encore un plan de rénovation énergétique de l’État renforcé, pour toucher 120.000 logements sociaux par an…

Béatrice Girard

Sur la photo : Michel Calvo et Jean-Michel Fabre sonnent la mobilisation générale pour sauver le modèle financier des logements sociaux. Crédit : Pierre-Louis Drouère.