Les ambitions industrielles de MH Industries depuis le Lot

Rien n’arrête Matthieu Hède. Même pas le renoncement, en juillet 2022, à la reprise de la Sam, cette fonderie aveyronnaise liquidée. Son entreprise, MH Industries est en pleine croissance. L’équipementier, spécialisé dans la fabrication de pièces métalliques (aluminium, inox, acier...) depuis Veyrac dans le Lot, a annoncé avoir bouclé une troisième levée de fonds d’un montant de 7,5 millions d’euros. Cette prise de capital a été réalisée par Bpifrance et suivi par les actionnaires déjà présents : Multicroissance (filiale de capital-investissement de la Banque Populaire Occitane) et Irdi Capital Investissement.

« Je reste largement majoritaire, avec 90 % des parts », explique Matthieu Hède, le dirigeant. « J’ai une ambition qui m’a toujours animé et qui est celle de diriger un groupe de 5000 personnes. » Pour mener son projet, cette nouvelle étape devrait permettre à l’entreprise d’atteindre entre 50 et 60 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2028, contre 31 millions d’euros fin juin 2023, puis 100 millions d’euros en 2030.

Rachats successifs

Comment ? En diversifiant l’activité par la croissance externe. Déjà présent dans les secteurs de l’outillage, du traitement de surface, de la fonderie, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la découpe laser, Matthieu Hède envisage d’étoffer son portefeuille clients [1] et son catalogue déjà épais de références.

« Nous avons des besoins commerciaux dans la fonderie et l’usinage », souligne le dirigeant de cette PME, qui étudie la reprise d’une entreprise spécialisée dans l’usinage. « Nous avons trois dossiers en cours et nous déciderons pour deux d’entre eux en juin. » C’est par le rachat d’entreprises que la PME familiale, fondée en 1977 par son père, s’est constituée progressivement. Aujourd’hui, elle s’appuie sur six sites industriels, dont un est implanté en Espagne à Bilbao, et emploie 350 salariés.

Audrey Sommazi

Sur la photo de Une : Illustration de l’une des activités industrielles du groupe lotois.

Sur la deuxième photo : Matthieu Hède, le dirigeant de MH Industries. Crédits : Studio H2G.