À Toulouse, un tiers-lieu étudiant au sein de la Cité internationale

Pensé par l’Université de Toulouse et réalisé par le promoteur immobilier blagnacais La Cité Jardin, un nouveau tiers-lieu étudiant, baptisé La Tribune, vient de voir le jour au sein de la Cité internationale.

Pour ce faire, l’Université de Toulouse et la Cité Jardin sont épaulées par des étudiants de l’Isdat, l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse. Vingt-neuf étudiants, cinq professeurs et assistants d’enseignement ont ainsi participé au programme. Dès 2021, un groupe d’étudiants en option design a conçu et réalisé la scénographie, l’aménagement et le mobilier de La Tribune. Ce lieu, dédié à l’engagement étudiant, est uniquement construit grâce à des matériaux de réemploi.

Au cœur de Toulouse, rue Sainte-Catherine, La Cité internationale regroupe 383 logements et des services dédiés aux publics accueillis, un tiers-lieu pour les étudiants, une salle de conférences de 140 places, des espaces de coworking, un restaurant et un parcours muséal. Il accueille depuis début 2023 des scientifiques, doctorants, postdoctorants, ainsi que des étudiants, français et internationaux.