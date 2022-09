Les taxis et drones de demain prendront bientôt leur envol depuis Toulouse

Le projet TindAir va bientôt prendre son envol. Ce projet européen, dédié à la gestion du trafic aérien pour les drones et taxis aériens, fédère un ensemble d’entreprises innovantes et de laboratoires de recherche français, espagnols, italiens et anglais qui cherchent à relever le défi de la cohabitation en toute sécurité dans l’espace aérien de tous les véhicules aériens sans pilotes (UAV).

Pionnier dans cette technologie, TindAir envisage des démonstrations de grandes échelles en France, notamment en Occitanie. Une première démonstration exclusive aura lieu le mardi 27 septembre à Toulouse.