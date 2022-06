Les vignobles du Sud-Ouest intègrent la route culturelle européenne de la vigne et du vin

Ce 15 juin, le Conseil de l’Europe a validé l’adhésion de l’Interprofession des vins du Sud-Ouest (IVSO) à l’« Iter Vitis-Les chemins de la vigne ». Le Sud-Ouest est le premier bassin viticole inscrit à cet itinéraire entièrement dédié au patrimoine viticole. Ce territoire rassemble seize appellations d’origine protégée (AOP) et douze indications géographiques protégées (IGP). Ce programme itinérant va lui permettre de valoriser ses atouts pour développer l’œnotourisme. Un premier programme de conférence et de dégustation est déjà prévu à partir du 25 juillet.

L’Iter Vitis s’étend de la péninsule ibérique au Caucase et encourage ainsi « le dialogue interculturel » mais aussi le développement local de chaque bassin viticole. Il fait partie des quarante itinéraires culturels reconnus à l’échelle européenne qui « valorise les patrimoines transnationaux ». Il vise « la préservation et la promotion » d’un patrimoine matériel, à savoir les vignes, et d’un patrimoine immatériel, la culture du vin.