Ligne Montréjeau-Luchon : réouverture prévue en 2024

La Région Occitanie engage les dernières études avant travaux de la ligne Montréjeau-Luchon, avant sa réouverture. Propriétaire de la ligne depuis le 4 avril 2023, la collectivité prévoit de mobiliser 67 millions d’euros pour l’ensemble du chantier, qui devrait débuter fin 2023. La ligne était fermée aux voyageurs depuis 2014 et prévoit de rouvrir en 2024, puis de démarrer les essais du train à hydrogène en 2025.

Le projet permettra de « reconnecter la vallée au piémont pyrénéen et plus largement, au territoire régional, contribuer à son attractivité, développer l’offre de mobilités du quotidien avec des solutions à faibles émissions et participer ainsi à la transition écologique du territoire ». Pour ce faire, la Région ambitionne de mener « un chantier exemplaire sur le plan environnemental en ayant notamment recours à la pose de rails de réemploi limitant ainsi l’empreinte carbone du chantier. »

La ligne offrira six allers-retours quotidiens entre Montréjeau et Luchon en 35 minutes, et desservira cinq points d’arrêts : Montréjeau-Gourdan-Polignan, Loures-Barousse, Marignac-Saint-Béat, Saléchan-Siradan et Bagnères-de-Luchon. La ligne permettra également d’aller jusqu’à Toulouse où des correspondances sont possibles.