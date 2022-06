Lot. Colette à la campagne se met à table

Marque familiale lancée en janvier 2020 dans le Lot, Colette à la campagne réunit Dominique Folie, ancienne salariée de la Poste et ses deux filles, Lucie et Mathilde. Ensemble, elles ont imaginé leur propre gamme de serviettes de table en tissu pour réduire la surconsommation de serviettes jetables et d’essuie-tout.

Cousus à la main à Mayrinhac-Lentour, près de Saint-Céré, à partir de tissus Oeko-Tex provenant de fournisseurs français ou européens ou de tissus surcyclés, les différents modèles sont pour l’instant vendus sur le site internet de la marque. En second lieu, véritable grand magasin de la seconde main, l’a aussi référencée. Colette à la campagne propose deux collections annuelles pour les tissus neufs, à motifs graphiques ou fleuris avec les nappes assorties, plusieurs modèles intemporels et une gamme en tissus recyclés.

« Notre objectif est de développer cette partie pour aller au bout de notre démarche zéro déchet », explique Mathilde Pieraut, en charge de la commercialisation et de la communication. C’est dans cet esprit que la jeune marque confectionne aussi des sacs cabas et des tope bags ou encore des chouchous avec les chutes des tissus.