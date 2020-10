Thales AVS supprime 196 postes à Toulouse

Suite à la baisse d’activité dans le secteur, Thales AVS, la filiale spécialisée dans l’aéronautique du groupe Thales, a annoncé en septembre qu’elle allait supprimer 1000 postes en France. Mercredi 21 octobre, au cours du comité social et économique central (CSEC), la direction a précisé les impacts dans les huit établissements de la société. À Toulouse, selon la CGT, 196 emplois sur 879 sont menacés.

Le groupe, qui « a décidé de ne pas mettre en œuvre de plan de sauvegarde de l’emploi » (PSE), a « engagé une négociation » et veut faire « appel au volontariat des salariés concernés pour adapter l’emploi et éviter les licenciements ».

De son côté, la CGT prévient qu’elle « n’acceptera pas ce plan de suppression d’emplois, non justifié économiquement. La recherche du profit ne doit pas être le seul horizon de notre société. Ces suppressions d’emplois, générant pertes de compétences et savoir-faire, compromettent gravement la capacité de notre société à rebondir au sortir de la crise et à préparer l’avenir de l’industrie aéronautique ».