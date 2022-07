Maëlle Couvreux, Occitanie Place Financière : « Le manque de trésorerie concerne tous types d’entreprises »

Maëlle Couvreux, quel est l’objectif d’Occitanie Place Financière ?

L’objectif de cette association est de faire se rencontrer financeurs et entrepreneurs et de répondre aux questions des entreprises sur leurs financements. C’est difficile de se répérer dans les nombreuse offres existantes. Occitanie Place Financière est née de la fusion de deux associations. Toulouse Place Financière, dédiée essentiellement aux fonds d’investissement, et Le Club Financier, qui était présidé par la Banque de France et était composé principalement de banquiers. Nous allons démarrer avec une cinquantaine d’adhérents. Notre ambition est de nous développer dans toute la région.

Avez-vous des soutiens d’autres organisations localement ?

Nous avons des sponsors, que sont la Région Occitanie, Toulouse Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole et les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) d’Occitanie, de l’Hérault et de Haute-Garonne. Dans notre conseil d’administration, il y a également l’université de Toulouse et l’université de Montpellier.

Quels sont les prochains événements organisés par votre association ?

Nous avons la chance de réunir, au mois de novembre, les autres places financières françaises. Nous faisons partie d’un réseau d’une dizaine d’associations similaires situées dans plusieurs grandes villes françaises (Lille, Nantes, Paris, Dijon, etc.). L’économiste Jean Tirole, président honoraire de la Toulouse School of Economics, fera notamment une intervention sur le financement de la Fintech [1] Nous sommes aussi en train de monter une dizaine d’autres rencontres autour de sujets très divers (digitalisation, décarbonatation, responsabilité sociétale des entreprises, etc.).

Lors de votre conférence inaugurale, il a été question de l’inflation. Pourquoi ce choix ?

C’était une conférence menée par la Banque de France et l’institut national de la statistique et des études économiques (Insee). C’est un sujet omniprésent et on voulait comprendre la réalité derrière les chiffres. Certaines entreprises doivent gérer à la fois les augmentations de coût des matières premières et celles de l’énergie. Nous voulons aborder des sujets actuels qui concernent tous types d’entreprises, des petites PME aux grandes ETI. Nous allons bientôt dialoguer, par exemple, autour du manque de trésorerie. Dans cette période particulièrement instable économiquement, nous souhaitons échanger ensemble sur les bonnes pratiques en la matière.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Maëlle Couvreux, la présidente d’Occitanie Place Financière. Crédit : Emmanuel Grimault - DR.