Maguelone Pontier : « Le Min de Toulouse est solide, il tiendra le coup »

Maguelone Pontier, quel est l’impact de la fermeture des marchés sur le Min ?

La fermeture des marchés est un gros, gros coup dur pour nous. Les marchés représentent une grosse partie de notre clientèle et ils attirent une population qui a ses habitudes et va difficilement s’orienter vers d’autres types de commerce. C’est aussi sur les marchés toulousains comme le Cristal ou la Faourette qu’il y a des prix bas et c’est, pour beaucoup de gens, le seul moyen de s’alimenter correctement.

Comment interpréter, dans ce cas, le fait que les marchés qui restent ouvert sont ceux des Carmes, Saint-Cyprien et Victor Hugo, plutôt bourgeois ?

Le Préfet a estimé, je pense, qu’ils sont plus faciles à sécuriser et à surveiller car ils sont couverts. Mais j’ajoute que sur un marché, le commerçant a environ deux mètres de stand à surveiller, alors qu’en grande surface, il y a souvent une seule personne pour 400 mètres carrés et tout le monde touche les produits, je ne suis pas sûre que ce soit plus sécurisant. Il faut aussi prendre en compte le fait que les commerçants des marchés sont de très petites entreprises qui n’auront pas deux mois de trésorerie.

Les grandes et moyennes surfaces jouent-elles le jeu du « local » pour vous soutenir ?

Tout à fait. La solidarité s’organise. Le Min fonctionne et il n’y aura pas de problèmes d’approvisionnement pour les Toulousains. Nous avons appelé les 230 GMS [1] de la zone pour leur dire de venir s’approvisionner au Min. Intermarché et Leclerc notamment, jouent très bien le jeu. Nous avons aussi mis en place des livraisons de paniers à domicile. Pour certains producteurs, dont la livraison n’est pas le métier, nous avons proposé un accompagnement. La solidarité se met en place aussi entre entreprises : celles qui ont une surcharge d’activité liée à la livraison de paniers font appel à celles qui sont en chômage technique. Nos producteurs se sont aussi référencés sur la plateforme lancée par la Région, qui est une super initiative.

Quelle est la proportion des entreprises à l’arrêt sur le Min ?

Il y a vingt entreprises sur 150 qui sont à l’arrêt, notamment les pépiniéristes, les restaurants et les horticulteurs. En ce qui concerne le personnel du Min, 30% sont au chômage technique, 30 % en télétravail et le reste est sur place pour faire fonctionner le marché.

Pouvez-vous mesurer l’impact financier de cette crise pour le Min ?

Nous ferons un premier bilan mi-avril. Mais le Min est solide, nous tiendrons le coup. Mon objectif ne se calcule pas en pertes financières mais en bilan humain : je voudrais que toutes les entreprises du Min puissent traverser cette crise et en sortir sans mettre la clé sous la porte. Tant pis pour la casse financière.

Propos recueillis par Sophie Arutunian

Sur la photo : Maguelone Pontier, directrice du Grand Marché, Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco