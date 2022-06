Ce 11 juillet, le Mas des Canelles organise une soirée solidaire au profit de la replantation du Canal du Midi. Situé à Castanet Tolosan, le Mas des Canelles est un fidèle mécène des Voies navigables de France et, pour cela, il accueillera les amoureux du 7e art et du Canal du Midi pour une troisième projection en plein air, afin de financer les replantations avoisinantes. La séance du biopic Judy, consacré à la légendaire actrice et chanteuse américaine Judy Garland, sera précédée d’un repas. Pour plus d’informations.

Cinéma en plein air au Mas des Canelles, le lundi 11 juillet, à Castanet Tolosan.