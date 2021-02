Masques : Occitanie Protect choisit la technologie antimicrobienne de Pylote

La Région Occitanie a lancé, au printemps 2020, Occitanie Protect, afin de proposer à des entreprises durement touchées par la crise de rebondir en diversifiant leur production vers la filière sanitaire, avec à termes l’ambition de structurer une filière 100% locale. Dans cet esprit, la Région Occitanie a choisi la technologie antimicrobienne de la société toulousaine Pylote, spécialiste de la chimie industrielle minérale et céramique, dans le cadre d’un achat de masques antimicrobiens.

Cette technologie va être utilisée dans le cadre de la fabrication de masques antimicrobiens

de haute protection efficaces contre les coronavirus et les bactéries. C’est la société ariégeoise Biotex Technologie, entreprise spécialisée dans la conception et la commercialisation de vêtements professionnels et d’équipements de protection, qui va confectionner les masques.

Ceux-ci viennent d’être testés avec succès contre les risques d’irritation cutanées. Ils seraient respectueux de l’environnement car recyclables, lavables et réutilisables cinquante fois avec une durée de validité avant péremption de sept ans, selon la Région Occitanie.