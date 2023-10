Menaps veut lever 3 millions d’euros pour déployer son drone intelligent

Mi-société de conseil, mi-start-up. C’est le statut un peu hybride qui définit la jeune pousse toulousaine Menaps, fondée en 2019 par Hamdi Chaker, docteur en informatique spécialisé en intelligence artificielle (IA) et ancien ingénieur chez Airbus. « J’ai fondé Menaps à partir d’un constat de terrain, les grands comptes manquaient cruellement de conseils stratégiques et opérationnels adaptés à leur secteur d’activité pour opérer leur transformation digitale. »

L’entreprise emploie aujourd’hui deux-cents collaborateurs dont trente au sein de son siège toulousain. Elle est aussi implantée à Paris-La Défense, Tunis, Casablanca et Bangalore et affiche en 2022 un chiffre d’affaire de 3 millions d’euros, en croissance de 150 % par an, indique son fondateur. Menaps accompagne principalement les donneurs d’ordre de l’automobile tels que Stellantis, Toyota ou Renault pour développer services et véhicules connectés, ainsi que des entreprises du secteur tertiaire banque et assurance. « Des préoccupations qui étaient balbutiantes il y a cinq ans, mais sont aujourd’hui essentielles », pointe-t-il.

En 2022, Menaps a élargi son positionnement avec l’ouverture d’Imagine, un start-up studio qui se positionne comme un complément des incubateurs. « Nous proposons un accompagnement gratuit de six mois aux startuppers, puis leur ouvrons l’écosystème Menaps à tarif préférentiel, s’ils souhaitent ensuite développer leur solution. Nous hébergeons aujourd’hui cinq start-up externes, notamment Selfcity, dont nous sommes actionnaires, et quatre projets d’innovation interne dont Fire Eagle, notre drone équipé d’intelligence artificielle », détaille Hamdi Chaker.

Anticiper les départs de feu grâce à l’IA

À l’origine de cette innovation ? Une sollicitation du ministère de l’Intérieur pour étudier l’impact de l’IA sur les missions des sapeurs-pompiers à l’heure des mégafeux. À partir des besoins exprimés par la profession, un an et demi de R&D et de correction d’IA ont donc été nécessaires à Menaps pour aboutir à ce prototype, testé l’été dernier, par les pompiers de l’Aude sur un massif de 1000 hectares.

Bardé de capteurs (de vitesse, d’humidité, de vent…), équipé de systèmes embarqués et notamment d’un œil digital, ce drone qui vole à 120 mètres du sol est capable de scanner la terre à 360 degrés dans un rayon de 700 hectares et de détecter un feu naissant, moins de 5 minutes après son départ mais aussi des points de chaleur, invisibles à l’œil nu.

À la recherche de partenaires industriels

« Après ce test réussi, il faut cependant aller vite », avance Hamdi Chaker, qui estime n’avoir que six mois d’avance sur d’éventuels concurrents. « Notre voulons maintenant nous concentrer sur la partie technologie en interne car c’est notre cœur de métier. Pour cela, nous voulons lever 3 millions d’euros afin de créer une entreprise dédiée au développement du drone et structurer une équipe. Pour l’industrialisation, nous cherchons un ou des partenaires industriels qui se chargeraient de la fabrication de drones, sur lesquels nous pluggerons notre technologie », précise-t-il. La course contre la montre est lancée, avec l’objectif de vendre ce service à partir de 2024.

Béatrice Girard

Sur la photo : Hamdi Chaker, fondateur de Menaps, et Raghuvamsi Deepthimahanthi, expert aéronautique et chef de projet Fire Eagle. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.