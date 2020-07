Montpellier. Michaël Delafosse veut aller vite sur la transition écologique

Arrivé à 9h30 à l’hôtel de ville à vélo, samedi 4 juillet au matin pour la session d’installation du nouveau conseil municipal, au milieu d’une nuée de photographes, Michaël Delafosse a été élu maire de Montpellier, avec 48 voix sur 65 (17 votes blancs), sous des applaudissements nourris au moment de monter à la tribune. Avec 47,2 % des voix le 28 juin, sa liste, Montpellier Unie (PS-PCF-EELV), portant un projet « solidaire, écologique, laïque et innovant », avait nettement devancé celles du maire sortant Philippe Saurel (34,7 %) et du milliardaire franco-syrien Mohed Altrad (18,1 %), dans un scrutin marqué par une forte abstention (65 %).

« C’est avec gravité et espérance que je prends aujourd’hui mes fonctions de maire de la ville de Montpellier », a-t-il déclaré le 4 juillet, ceint de l’écharpe tricolore. « Je sais la tâche immense. Nos sociétés sont confrontées depuis trop longtemps à des crises auxquelles nous n’avons pas encore su collectivement répondre. Trop de femmes et d’hommes se sentent aujourd’hui abandonnés par celles et ceux qui ont la charge des affaires publiques et se détournent de la vie démocratique. La crise démocratique est profonde, elle divise, elle sépare, elle isole encore un peu plus celles et ceux qui ont justement le plus besoin d’’aide. Elle exige de nous que nous soyons exemplaires. »

À ce titre, une charte est adoptée : « Je serai intransigeant sur cette question » , a insisté Michaël Delafosse. « Je souhaite que tous, élus et agents municipaux, nous fassions preuve de probité morale et de rigueur intellectuelle. Il faut aussi de l’écoute, une nécessaire bienveillance, un respect de l’autre et une abnégation face à la tâche. Je serai un maire de dialogue et non pas de conflit. »

Des adversaires du premier tour, présents dans le public, venus l’applaudir

Vingt-cinq adjoints ont été également élus samedi matin. Fanny Dombre-Coste, ancienne députée PS, a été élue première adjointe, déléguée à l’Éducation. Ont suivi (pour les dix premiers adjoints), Manu Reynaud, Maryse Faye, Hervé Martin, Agnès Robin, Michel Calvo, Tasnime Akbaraly, Sébastien Cote, Séverine Saint-Martin et Michel Aslanian.

Des adversaires du premier tour, comme l’avocat Alex Larue (LR) et le député Patrick Vignal (LREM), présents parmi le public, ont également salué l’élection du candidat socialiste, visiblement soulagés d’en finir avec l’ère Saurel, qui s’est achevée dans une ambiance de clivages. Bien que Philippe Saurel ait été présent en début de séance, samedi matin, il n’y a pas eu de passation de pouvoir entre l’ancien et le nouveau maire, comme cela a pu être le cas à Marseille le même jour, entre Jean-Claude Gaudin et Michèle Rubirola, cette dernière ayant pourtant éreinté le système Gaudin ces derniers mois. Mohed Altrad n’est quant à lui pas venu.

Un plan d’urgence mobilités de 100 millions d’euros

Le nouvel élu, qui l’a emporté grâce à son alliance avec EELV (Coralie Mantion) entre les deux tours, entend « mettre en œuvre un plan d’urgence mobilités zéro carbone durant le mandat, pour faire la part belle aux mobilités actives (marche, vélo, personnes à mobilités réduites) et la généralisation des zones 30 km/h, pour une ville apaisée ». En matière de déplacements doux, « nous ferons non seulement plus, mais certainement mieux. Il est temps de mettre Montpellier sur le chemin de la transition écologique. Je m’engage, pour les six prochaines années, à faire de Montpellier la ville écologique et solidaire. Nous n’aurons ni repos ni répit ».

Le plan est chiffré à 100 millions d’euros. Un réseau express vélo sera aménagé, ou encore l’avenue de Toulouse requalifiée avec une piste cyclable centrale. Autre mesure phare, par laquelle Michaël Delafosse a débuté sa campagne en septembre, la gratuité des transports en commun pour les habitants de la métropole. « Nous serons la première métropole de France à le faire », a-t-il martelé, promettant de ne pas augmenter les impôts pour les ménages. L’élu s’est aussi adressé au monde universitaire et sportif, ainsi qu’aux entrepreneurs ou aux acteurs de la culture et de l’art, les assurant de leur soutien pendant ce mandat naissant.

Le conseil d’installation de Montpellier Méditerranée Métropole (3M), véritable lieu de pouvoir en matière de développement économique, devrait se dérouler le 15 juillet. « Enfin, j’attends des infos. Ils (l’équipe Saurel, NDLR) ne m’ont pas facilité les choses cette semaine », confie le nouveau maire à ToulÉco. Il sera en toute vraisemblance élu président de 3M. Lors de son mandat, d’ici 2026, la ville de Montpellier dépassera les 300.000 habitants, et passera de la septième à la sixième ville de France, et la métropole franchira le cap des 500.000 habitants. Une ville où l’édile, père de deux garçons âgés de 11 et 6 ans, est arrivé en 1991, à l’âge de 14 ans, et dont il dit apprécier par-dessus tout l’esprit de tolérance, citant l’auteur Gaston Baissette (Pays de Montpellier) : « … par-delà les classes et les castes, il y avait dans toute la population un comportement commun, qui était fait de bonhomie, de curiosité, de goût du savoir, du bien parler et du bien vivre, d’un élan vers le mieux d’où qu’il vienne, et qui était en un mot : la tolérance. »

Sur la photo : le nouveau maire de Montpellier, Michaël Delafosse, et sa nouvelle équipe municipale, lors du conseil municipal de la ville le samedi 4 juillet. Crédits : DR.