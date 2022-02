Immobilier. Bientôt une tour végétale à Montpellier

Une tour végétale, parcourue par quelque soixante-sept espèces – arbres, arbustes, plantes grimpantes... Le programme immobilier Evanesens, marqueur urbain des prochaines années dans le paysage montpelliérain, a été dévoilé le 15 février. Il comprendra soixante-quatorze logements (dont seize abordables), et sera situé dans la Zac Port Marianne Consuls de Mer, dans le quartier de l’Hôtel de Ville de Montpellier. Dessiné par François Fontès Architecture (Montpellier) et porté par le promoteur immobilier Roxim Promotion, l’opération sera composée de deux unités (seize et dix étages), de 50 et 30 mètres de haut, reliées entre elles par un système de serres bioclimatiques. Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 15 millions d’euros et la livraison est prévue pour 2025 (démarrage des travaux début 2023).

« Evanesens sera le dernier bâtiment de cette Zac, venant conclure une aventure urbaine commencée il y a plus de 10 ans », déclare François Fontès. « Ce sera un bâtiment emblématique, un signal, qui constituera l’élément phare du parc au milieu duquel il sera implanté. Evanesens appartiendra plus au parc qu’à l’environnement minéral. Dans le monde urbain de demain, les rapports harmoniques entre l’homme et la nature devront se reconstituer, et l’architecture devra donner du plaisir et des relations humaines. On espère que ce bâtiment illustrera cette volonté. »

L’exemple du Bosco Verticale de Milan

Le projet s’inspire du Bosco Verticale de Milan, ouvert en 2014. « Cette tour végétale italienne est une image très forte et très inspirante », confie Michaël Delafosse, maire de Montpellier et ancien adjoint à l’urbanisme. L’agronome paysagiste italienne Laura Gatti, spécialisée dans la conception d’espaces verts intégrés aux bâtiments (toits et murs végétalisés) ayant participé à la conception du Bosco Verticale, intervient d’ailleurs dans la conception d’Evanesens.

Michaël Delafosse a tenu à anticiper d’éventuels recours de riverains. « Une tour à cet endroit n’est pas une surprise. Il était prévu dans les documents d’urbanisme que la mairie ne soit pas le bâtiment le plus haut. Il n’est pas concevable que seul le maire et ses équipes aient la plus belle vue de la ville ! » Poursuivant sur les enjeux de densité : « Faut-il avoir peur des tours, nous qui allons détruire la tour d’Assas, dans le quartier Mosson ? Le tout est son environnement, et le lien avec la ville. La densité est nécessaire, et nous sommes résolument engagés à mettre fin à l’étalement urbain. À Toulouse, Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, doit revoir son PLUI-H, car il est confronté à des enjeux nécessaires de densité. » Il espère que cette tour fasse écho à L’Arbre Blanc, autre geste architectural fort situé le long du Lez, inauguré en 2019. « Une ville est appelée à être regardée, à durer des dizaines d’années. Depuis Ricardo Bofill (architecte d’Antigone, ndlr), Montpellier a été inspirante, et l’est toujours, en matière d’urbanisme. Il faut donner un peu de poésie à notre ville et notre monde qui en ont tant besoin. »

Récupération des eaux grises et deux-cents jardinières

Le programme, qui sera mis en lumière par Yann Kersalé, prévoit la récupération des eaux grises (douche et lavabos). « Ces eaux seront traitées, filtrées et réutilisées pour l’arrosage des espaces verts », détaille Anaïs Thourot, présidente de Roxim Promotion. Des pins seront plantés sur le sommet du bâtiment. 1,73 km de jardinières est prévu… et, pour leur entretien, l’intervention d’une société de cordistes ! Chaque logement « donnera un point de vue, une perspective sur un arbre et l’environnement, dans un souci de fluidité, de dialogue entre intérieur et extérieur. Les feuillages entretiendront un micro-climat, et protégeront du soleil et du vent », ajoute Anaïs Thourot. « L’ombre des arbres réduit la température en été, et les feuillages dissipent de 15 % la force du vent », complète Laura Gatti. Des arbres à fruits et des baies permettront à des espèces d’oiseaux de nicher. Un partenariat est conclu entre Roxim et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) en ce sens. Le rêve aura un prix : environ 7000 euros/m2 en moyenne sur le secteur libre (3000 euros/m2 pour les logements abordables).

Hubert Vialatte.

Sur la photo : Vue d’architecte du futur projet Evanesens. Crédit : François Fontès Architecture.