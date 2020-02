Municipales à Toulouse. Les préconisations du Medef 31

« Ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Nous n‘avons qu’un seul parti, l’entreprise » : Pierre-Marie Hanquiez, président du Medef 31, a précisé en préambule d’une conférence de presse jeudi 20 février qu’il ne dirait pas à quel candidat va sa préférence. Le syndicat patronal, qui a reçu six des dix prétendants au Capitole, assure néanmoins que « tous ont compris l’importance des entreprises sur le territoire et aucun d’entre eux n’ostracise l’entreprise ». Une bonne nouvelle pour celui qui prône une meilleure écoute et une meilleure prise en compte par les politiques de ce que disent les entreprises.

La mobilité, principale préoccupation du Medef

Sujet phare de la campagne des municipales, la mobilité est aussi au coeur des préoccupations du Medef 31. « Le versement transport par les entreprises de Toulouse Métropole représente plus de 165 millions d’euros en 2018 », calcule Pierre-Marie Hanquiez, soit 471 euros par salarié . « En tant que principal financeur de Tisséo, cela nous donne, il me semble, le droit d’être d’avantage écoutés ». Il propose ainsi la création d ‘une structure où siégeraient les partenaires économiques, qui seraient ainsi consultés avant les prises de décisions.

Au rang des critiques, le Medef 31 regrette notamment le non raccordement du Meett à l’aéroport, l’insuffisance de parkings de délestage en bout des lignes de métro, ainsi qu’un centre-ville « quasi inaccessible en voiture » et la saturation des routes principales aux heures de pointe avec des conséquences pour les salariés en termes de stress et d’inconfort. Parmi les préconisations : la réalisation dans les délais de la troisième ligne de métro - soulignant néanmoins que le non raccordement de l’aéroport à cette future ligne est un non sens -, la prolongation du tramway jusqu’au futur Meett, et étudier la faisabilité d’un RER Toulousain. A noter que cette option est défendue par l’association Rallumons l’étoile et prise au sérieux par plusieurs candidats aux municipales. Pierre-Marie Hanquiez rappelle par ailleurs son opposition totale au financement de la LGV par une « taxe bureau ».

La fiscalité, autre point crucial

La fiscalité des entreprises, sujet épidermique s’il en est. D’après le Medef, en matière de pression fiscale sur les entreprises, Toulouse Métropole arrive en troisième position avec 2498 euros de prélèvements fiscaux par salariés en 2018 (derrière Paris, à quasi égalité avec Nice, et devant Lyon, Montpellier et Bordeaux). Sur le budget de fonctionnement de Toulouse Métropole, la part de contribution des entreprises représente 33 %, un seuil « à ne pas dépasser » pour Pierre Marie-Hanquiez, qui envisage même « une trajectoire de baisse ». Il réclame aussi plus de transparence dans l’emploi qui est fait de la fiscalité économique, et conseille de « casser la spirale inflationniste des dépenses de la collectivité ».

L’attractivité d’une métropole européenne

Outre la propreté et la sécurité, identifiées comme des obstacles au rayonnement de Toulouse, le Medef aborde plusieurs « sujets de préoccupation » comme l’attractivité du commerce en centre-ville, un « déficit de vision architecturale tournée vers l’avenir », un parc de bureaux vieillissant et l’absence d’un événement culturel d’ordre national ou international. Priorité doit être faite à la réalisation du quartier Matabiau (et de sa Tour Occitanie) car « Toulouse n’a pas de quartier d’affaires de bon niveau », insiste le président du syndicat patronal.

Sophie Arutunian

Sur la photo : Pierre-Marie Hanquiez le jeudi 20 février à Toulouse. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.