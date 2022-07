Naka Conseil inaugure de nouveaux locaux à Toulouse Balma

Le cabinet de stratégie financière et de comptabilité Naka vient de célébrer l’ouverture de ses nouveaux locaux situés à Balma, près de Toulouse. Ces 400 mètres carrés supplémentaires sont l’occasion pour cette agence d’expertise de consolider deux de ses plus importantes collaborations : avec Klaak, un service de gestion stratégique, et avec Tilt Digital, un commerce de détail d’équipement de bureau.

Le cabinet Naka, fondé par l’expert-comptable Romain Grotto, il y a moins de deux ans, revendique « une hausse des effectifs et de son chiffre d’affaires ». Il souhaite poursuivre sur sa lancée au travers de ce nouvel élargissement.