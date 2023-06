Notaires, comment communiquer sans commettre d’impair

Comment moderniser son image et développer sa clientèle lorsque son métier interdit toute publicité ? Les professions libérales ont le droit de communiquer mais doivent respecter un code déontologique strict ou prendre le risque de se faire épingler, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercer. Pourtant, comme n’importe quel professionnel, les avocats ou les notaires ont besoin de soigner leur image pour aller chercher une clientèle ciblée, cohérente avec leur mode de fonctionnement et leur expertise spécifique.

Lire par ailleurs : Céline Chwartz, NCE : « Le mandat à effet posthume permet d’assurer la pérennité de l’entreprise »

Florian Borras en a fait son métier. Diplômé en marketing digital, et après plusieurs années à travailler avec des professionnels du chiffre et du droit, il fonde à Toulouse l’Agence Libérale pour les aider à communiquer dans le respect de leur déontologie. Car les réseaux sociaux ont remplacé le bouche-à-oreille. « Pour attirer une clientèle pertinente, il faut être présent sur tous les canaux de manière très régulière », affirme-t-il. Selon lui, les publications jouent aussi un rôle pédagogique utile auprès du public, qui permet de valoriser sa profession et ses fonctions. Enfin, communiquer permet de développer sa marque employeur : un enjeu stratégique et un outil de poids dans le contexte actuel de crise de l’emploi.

Le notariat ne rigole pas avec la com

Si chez les avocats et experts-comptables le code reste relativement souple, les notaires et les commissaires de justice [1] doivent se plier à des règles strictes. Le conseil supérieur du notariat les répertorie et propose même un document explicatif de... 60 pages. « L’agrément de la Chambre est nécessaire pour créer un site internet et le nom de domaine doit lui aussi respecter un format spécifique », détaille Florian Borras. Sur la forme, la liste des exigences est longue : indiquer son numéro d’agrément, ses tarifs, bien positionner le logo accompagné d’un lien vers les notaires de France, ne pas oublier une mention dédiée à la médiation… Quant au contenu, il sera scruté à la loupe. Toute communication devra respecter cinq critères : « loyauté, dignité, confraternité et délicatesse » ; « objectivité et impartialité » ; « utilité pour le public » ; « cohérence » ; et enfin « utilité pour l’ensemble de la profession ». Toute forme de publicité est proscrite : pas question de se fendre d’un « contactez-nous » à la fin de son post.

On comprend mieux qu’avec ces nombreuses injonctions, la profession reste timide. Quitte à paraître déconnectée. Toutefois, « les études les plus anciennes, même très bien établies, communiquent de plus en plus pour améliorer leur image parfois vieillotte », constate l’expert. Quand aux jeunes notaires, « ils le font naturellement car, contrairement aux précédents, ils ont besoin d’aller chercher leur clientèle », ajoute-t-il. De fait, les règles s’assouplissent. Par besoin de reconnaissance ou de faire face à la concurrence, accrue depuis la loi Macron, « la profession semble aspirer à plus de libertés sans pour autant renier ses valeurs », analyse Florian Borras.

Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : Florian Borras a créé l’Agence Libérale pour accompagner les notaires dans leur communication. Crédits Agence Libérale.