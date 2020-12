Occitanie. Carole Delga prend position contre le plan de transformation d’EDF

La présidente de la Région Occitanie Carole Delga s’oppose au projet Hercule discuté actuellement par le gouvernement et la Commission européenne, qui prévoit d’abandonner la forme actuelle d’EDF pour la scinder en trois entités distinctes : une entreprise publique, EDF bleu, regroupant les centrales nucléaires, une autre, EDF vert, incluant la distribution d’électricité et les énergies renouvelables, et une troisième, EDF azur, responsable des barrages hydroélectriques, dont les concessions se verraient remises en concurrence.

« Derrière ce nom de projet Hercule, de quoi parle-t-on vraiment ? Purement et simplement du démantèlement, voire de la privatisation, du fleuron de l’énergie française et de la fin d’un grand modèle de service public de l’énergie, essentiel pour le pays et ses citoyens. Je m’associe aux quatre fédérations syndicales des agents d’EDF qui alertent sur ce projet », déclare, dans un communiqué, Carole Delga, qui poursuit : « Il fait aujourd’hui peser un triple danger : sur l’emploi tout d’abord, puisque je le rappelle, ce sont en Occitanie quelque 2500 personnes qui sont directement concernées par l’avenir d’EDF. Sur la souveraineté énergétique de notre pays ensuite, nécessaire notamment pour réussir la transition énergétique dans nos territoires afin de lutter en actes contre le réchauffement climatique ; sur le prix de l’énergie, demain, pour nos concitoyens. »