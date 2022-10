Occitanie. L’Insee constate un rebond de l’activité en début d’année mais s’inquiète pour 2023

Caroline Jamet, la directrice régionale Occitanie de l’Insee, commence par dresser un tableau peu réjouissant : « La France est à la jonction de plusieurs crises. Sanitaire, géopolitique avec la guerre en Ukraine, énergétique, climatique, avec un réchauffement aux effets de plus en plus visibles (Rhin impraticable à la navigation cet été, sécheresse dans nombreux territoires agricoles, etc.). » Ce contexte lourd, s’il n’a pas eu trop d’impact sur l’économie française au cours des deux premiers trimestres, devrait davantage se faire ressentir désormais : « Depuis juillet, on sent une inflexion et la fin d’année s’annonce difficile », s’alarme la directrice régionale.

En Occitanie, les chiffres du début d’année, « à l’image du reste du pays, ont été bons », avec un emploi « qui est reparti à la hausse » après la période très complexe de la crise sanitaire. Le volume de travail [1] est en hausse de 5 % au deuxième trimestre par rapport au même moment de l’année en 2019. Certains départements s’en sortent particulièrement bien comme l’Hérault (+9 %) ou les Pyrénées-Orientales (+8 %). La Haute-Garonne est à +3 %. Le Lot est celui qui s’en sort le moins bien avec une stagnation. Le nombre d’emplois a augmenté au deuxième trimestre de 6800 (2300 dans l’hébergement-restauration et 900 dans l’industrie par exemple).

Disparité régionale pour le chômage et hausse du tourisme

Le chômage, lui, se maintient à 8,8 %, un chiffre plus important qu’au niveau national (7,4 %) mais en baisse de 0,8 % par rapport au quatrième trimestre 2019, avant la pandémie. Les taux de chômage les plus bas se situent en Lozère (4,6 %), dans le Gers (5,8 %) et l’Aveyron (5,8 %). Les taux les plus élevés concernent le Gard (10 %), l’Aude (10,2 %), l’Hérault (10,2 %) et les Pyrénées-Orientales (11,6 %). En juillet, le volume de travail a connu une diminution de 2 %, avec une baisse de 4 % dans la construction en raison des canicules à répétition cet été.

À noter par ailleurs que le tourisme est reparti, pour atteindre quasiment le niveau d’activité enregistré en 2019, avec seulement -2 % pour le nombre de nuitées au deuxième trimestre et une hausse de 4 % en juillet. La fréquentation des hôtels a été en très légère baisse (-2 %) par rapport à juillet 2019, alors que celle des campings a connu une forte hausse (+8 %).

Matthias Hardoy

Sur la photo : L’emploi est reparti dans tous les départements d’Occitanie. Ici, l’atelier de la Comeca à Castres. Crédit : DR.