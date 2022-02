Philippe Owezarski, Laas-CNRS : « Sigfox a créé une bulle et la bulle a fini par éclater »

De votre point de vue, comment l’entreprise Sigfox, après avoir tant fait parler d’elle pour les sommes qu’elle a levées notamment, en est arrivée à se retrouver en redressement judiciaire ?

C’est un coup classique, ils ont créé une bulle et, à force, la bulle a éclaté. Autour de l’internet, ça n’arrête pas, des bulles se forment et l’on se rend compte que tout ce qui était raconté était exagéré. On nous avait prédit 50 milliards d’objets connectés en 2020, un chiffre que reprenait aussi Sigfox à sa création. Nous sommes en 2022 et l’on parle réellement de quelques millions. Il y a au moins un facteur mille entre les deux.

Quand on veut aller chercher de l’argent pour faire un développement technologique ou scientifique, il faut convaincre un banquier et le faire rêver, en euros ou en dollars. Si vous lui parlez de 20 millions d’objets, quelques milliers de clients qui vont payer pour 10 euros par mois, ça ne l’intéressera pas. Si vous lui dites : « on crée un nouveau service qui va être généralisé à tout le monde, facturé 20 euros par mois », ce sera différent. Mais si au bout de quelques années, cela ne marche pas, le banquier va déstocker les fonds. Cette entreprise n’a vécu que sous perfusion, c’est ce qui s’appelle une bulle spéculative dans le langage financier.

Cela revient-il à dire que l’internet des objets se résume à un discours marketing ?

Non, l’internet des objets existe bien, c’est juste une question de dimensionnement. L’internet des objets qui va rassembler tout le monde autour d’une même technologie, je n’y crois pas. Dans la domotique, vous imaginez mettre un réseau Sigfox alors que vous avez déjà le wifi, le bluetooth et les courants porteurs pour ne citer que les plus déployés ? Sigfox a eu une stratégie très agressive, très « je suis seul au monde ». Ils ont construit une technologie propriétaire. À côté de cela, ils ont complètement ignoré la recherche académique, qui aurait pu les aider. Nous avons commencé à travailler sur l’internet des objets bien avant eux. Nous nous sommes rencontrés et nous leur avons proposé de les aider à faire avancer leur technologie... Mais ils ne voulaient que nous vendre des équipements et des services. Or ,pour faire rapidement progresser une technologie dans le monde de l’Internet, il faut qu’elle soit ouverte.

Ils ont aussi globalement ignoré toutes les opérations de standardisation. Aujourd’hui, il existe d’autres alternatives à Sigfox en bande étroite pour l’internet des objets, notamment NB-IOT et Lora, qui ont été standardisées. Sigfox n’a jamais voulu rentrer là-dedans, ils ont voulu être le seul opérateur avec la seule technologie, propriétaire et fermée.

Ses dirigeants ont donc pêché par orgueil ?

Clairement. Deux ou trois ans après leur installation, je savais qu’ils n’iraient pas très loin. Ils se montraient trop orgueilleux et ignoraient ce qui se passait autour. Après avoir prouvé que leur technologie était viable, ils auraient dû l’ouvrir, travailler avec la standardisation et avec d’autres partenaires.

Selon Ludovic le Moan, fondateur et ancien dirigeant de Sigfox, l’offre de l’entreprise demeure « sans équivalent ». Qu’en pensez-vous ?

Je préfère travailler avec du Lora qu’avec du Sigfox. En matière de performance, c’est largement meilleur. Il y a beaucoup plus de personnes qui développent la technologie Lora, puisqu’elle est ouverte. Quand il y a un bug ou un problème de performance ou de sécurité, une masse critique de chercheurs et d’ingénieurs travaillent dessus pour le résoudre. Avec Sigfox, il n’y a que Sigfox. Par ailleurs, qui est prêt aujourd’hui à payer pour de l’internet ? Une fois qu’on a réglé son accès mobile, son accès box, on n’a pas envie de payer encore pour avoir la possibilité de connecter son frigo à un supermarché qui propose de la commande en ligne.

J’en reviens à ma précédente question. L’internet des objets ne relève-t-il pas d’un fantasme autour de faux besoins que nous aurions ?

Il y a vingt-cinq ans, j’ai travaillé pour un gros opérateur américain en Californie. On avait déjà vu apparaître la première épicerie en ligne avec un service de livraison à domicile. Je n’y croyais absolument pas et, à l’époque, je n’aurais jamais pensé qu’un jour de nombreuses personnes feraient leurs courses sur internet. C’est arrivé. La science, ce n’est pas une affaire de voyantes extralucides... Des choses arrivent que l’on n’avait pas prévues, et inversement. Mais il est vrai que les milliards d’objets connectés que l’on nous a prédits, je ne les vois pas, à quelque horizon que ce soit.



Les candidats à la reprise de Sigfox ont jusqu’au 25 février pour se faire connaître. Quel pourrait être l’intérêt d’un repreneur ?

L’intérêt pourrait être de récupérer les équipements déployés, les antennes, et de remplacer le logiciel Sigfox pour coller aux solutions du moment. On aurait ainsi un système plus générique, plus interopérable et plus facile à gérer.

Recueilli par Johanna Decorse

Sur la photo : Directeur de recherche au Laas-CNRS, Philippe Owezarski juge assez sévèrement les choix stratégiques du groupe Sigfox. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.