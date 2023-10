Pierre-Olivier Nau, Medef 31 : « Faire confiance aux chefs d’entreprise sur la transition écologique »

Pierre Olivier-Nau, pourquoi être contre la hausse du plafond des versements mobilité ?

La hausse du plafond des versements mobilité concerne un certain nombre de métropoles françaises, dont Toulouse. Pour nous, les chefs d’entreprises n’ont pas à contribuer davantage au système actuel. Ces versements viennent financer les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), les organisations publiques locales compétentes chargées des mobilités au niveau d’un territoire donné. À nos yeux, leur fonctionnement est à bout de souffle. Nous demandons d’ailleurs à faire partie de la gouvernance des AOM.

Mais, dans un contexte de transition écologique, les entreprises ne doivent-elles pas soutenir plus encore les transports publics que leurs salariés devront utiliser davantage ?

Mais elles le font déjà en remboursant par exemple la totalité ou au moins une partie des abonnements de transport de leurs salariés. Sur la mobilité durable, un nombre important de dirigeants mettent aussi en place des initiatives de plus en plus nombreuses autour des vélos ou des véhicules électriques. Nous croyons d’abord, sur cette question de la promotion des mobilités décarbonées, aux accords qui se font à l’intérieur de l’entreprise avec les représentants des salariés.

Pour vous, la transition écologique ne doit pas être impulsée d’abord par l’État ?

L’État doit certes être moteur mais il faut aussi faire confiance aux entrepreneurs. Nous sommes des parents et des grands-parents préoccupés par le réchauffement climatique. Sur les questions de transition, il faut nous laisser d’abord travailler et innover à l’échelle de notre entreprise. La quasi-totalité des programmes de recherche et de développement sont tournés vers cet objectif.

Le Medef 31 a salué la suspension de l’interdiction des véhicules Crit’air 3 au 1er janvier 2024 sur la métropole toulousaine. Pourquoi ?

Car il nous semble que cette décision est aussi le fruit d’un dialogue, d’une prise en compte d’un certain nombre de remarques des entrepreneurs et d’autres acteurs locaux. Nous sommes arrivés à construire une solution convenable, une sorte de compromis qui n’occulte pas la nécessaire décarbonation mais à un rythme plus acceptable pour tous. Nous aimerions qu’un tel dialogue advienne sur la question du versement mobilité.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Pierre-Olivier Nau, président du Medef 31. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.