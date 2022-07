Plan État-Région. 6,3 millards d’euros pour l’Occitanie

Réunis en Assemblée plénière, présidée par Carole Delga, et en présence d’Étienne Guyot, préfet de région, les élus de la Région Occitanie ont approuvé, jeudi 30 juin 2022, le contrat de plan État-Région pour la période actuelle 2021-2027. 6,3 milliards d’euros seront mobilisés par l’État en Occitanie à travers 86 projets qui seront menés dans les treize départements de la Région pour des sujets très divers (transition écologique et énergétique, souveraineté alimentaire, santé, formation et emploi, enseignement supérieur et recherche, mobilité, innovation, aménagement numérique du territoire, culture et patrimoine, etc.). L’enveloppe inclut 2 milliards d’euros au titre de la relance.

L’Assemblée plénière a également approuvé les contrats interrégionaux de massif, massif des Pyrénées et massif Central, ainsi que les contrats fluviaux, Plan Garonne et Plan Lot. Ceux-ci ont vocation à prendre en compte les spécificités des territoires concernés pour mettre en œuvre des politiques de développement.